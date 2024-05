Fonte: Getty Images Isabelle Huppert

Isabelle Huppert è una delle più brillanti attrici francesi con una carriera incredibile al suo attivo e oltre cento film che la vedono tra i protagonisti. L’artista, nel corso dei suoi lunghi anni di professione, ha ricevuto anche degli importanti premi. Infatti per ben due volte Isabelle Huppert è stata decretata come migliore attrice al Festival di Cannes, ma la bravura dell’attrice è stata premiata anche con due Coppe Volpi e un Leone d’oro speciale, ricevuto nel corso del Festival del Cinema di Venezia del 2005.

L’importante mostra cinematografica italiana la vedrà nuovamente protagonista nell’edizione del 2024 in una veste del tutto nuova. Isabelle Huppert, infatti, è stata scelta per essere la presidente della giura del prossimo Festival del Cinema di Venezia, che avrà luogo a settembre 2024.

Isabelle Huppert, il legame con il Festival del Cinema di Venezia

Isabelle Huppert ha cominciato la sua carriera cinematografica nel 1972, dopo gli esordi come attrice di teatro e in televisione. L’artista è stata protagonista di diverse edizioni del Festival del Cinema di Venezia ma, nella prossima mostra del 2024, Isabelle Huppert ricoprirà il ruolo di presidente della giuria, come riportato da Ansa. L’attrice ha commentato la notizia, spiegando quello che è, per lei, il cinema: “Oggi più che mai il cinema è una promessa. La promessa di evadere, di sconvolgerci, di sorprendere, di guardare il mondo in faccia, uniti nella diversità dei nostri gusti e delle nostre idee”.

Isabelle Huppert ha voluto anche ricordare il legame stretto che la lega alla mostra cinematografica italiana e si è detta onorata del suo nuovo ruolo: “È una lunga e meravigliosa storia quella che mi lega alla Mostra di Venezia. Diventarne una spettatrice privilegiata è un onore”.

Isabelle Huppert, le parole di Alberto Barbera

Isabelle Huppert è una delle attrici francesi più note ma la sua fama ha raggiunto da decenni un livello internazionale, come ha ricordato anche Alberto Barbera, direttore del Festival del Cinema di Venezia: “Isabelle Huppert è un’immensa attrice, esigente, curiosa e di grande generosità. Musa di numerosi grandi cineasti, non si è mai neppure sottratta all’invito di giovani o meno famosi registi che hanno visto in lei l’interprete ideale delle loro storie”.

Il responsabile della mostra cinematografica ha spiegato i motivi che la rendono una perfetta presidente di giura: “La sua enorme disponibilità a mettersi costantemente in gioco, segno della sua non comune intelligenza, unitamente alla capacità di guardare al cinema al di là dei confini geografici e mentali, ne fanno una ideale Presidente di Giuria in un festival aperto al mondo intero quale è la Mostra del Cinema di Venezia”. Infine Alberto Barbera ha voluto ringraziare Isabelle Huppert per aver deciso di accettare l’incarico inedito: “Le siamo molto grati per aver accettato l’incarico, consapevoli dei numerosi impegni al cinema e in teatro cui deve far fronte nei prossimi mesi”.

Isabelle Huppert è nata a Parigi nel 1953 e già nel 1972 è stata protagonista della prima pellicola cinematografica. Sei anni dopo il suo esordio nel cinema è arrivato con il film Violette Nozière, diretto da Claude Chabrol, il primo riconoscimento internazionale al Festival di Cannes.