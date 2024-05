Chi è Isabelle Huppert e quali sono i suoi film più famosi

Fonte: Getty Images Isabelle Huppert

Isabelle Huppert è una delle più apprezzate attrici francesi, ma il suo talento è ampiamente riconosciuto anche a livello internazionale. L’artista, infatti, ha partecipato a oltre cento produzioni cinematografiche e molte di queste hanno riscosso un indiscusso successo di pubblico e critica. Isabelle Huppert è stata, tra le altre pellicole, anche la protagonista di Violette Nozière, film che le è valso nel 1978 il premio come migliore attrice al Festival di Cannes. L’artista francese è stata scelta anche per essere la presidente della Giuria del Festival del Cinema di Venezia del 2024.

Isabelle Huppert, la carriera della premiata attrice

Isabelle Huppert è nata il 16 marzo 1953 a Parigi. L’apprezzata attrice si è appassionata alla recitazione grazie all’influenza della madre, Annick Beau, anche lei dedita alle arti e, in particolare, alla musica. Proprio per questa passione materna, Isabelle Huppert ha frequentato il conservatorio e ha cominciato, ben presto, una carriera da attrice di teatro e, in seguito, è stata protagonista anche di alcuni apparizioni televisive. Nel 1972, però, l’artista è passata al cinema con il primo film che l’ha vista tra i protagonisti: I primi turbamenti. Ben presto Isabelle Huppert è stata scelta come protagonista di produzioni cinematografiche americane e i riconoscimenti alla sua bravura non sono tardati ad arrivare.

Già nel 1978, infatti, l’attrice ha vinto il premio come migliore attrice al Festival di Cannes con il film Violette Nozière, diretto da Claude Chabrol. Nel 1981, invece, l’artista è tra i protagonisti della pellicola Colpo di spugna, che è stata candidata al premio Oscar come migliore film straniero. Nel 2001 la bravura dell’interprete francese è stata nuovamente premiata al Festival di Cannes per la sua partecipazione magistrale alla pellicola La pianista di Michael Haneke. Anche quella volta Isabelle Huppert ha vinto il premio come migliore interprete donna.

Tra le diverse gratificazioni che hanno onorato la carriera di Isabelle Huppert anche la vincita di due Coppa Volpi al Festival del Cinema di Venezia e due Premio César. La straordinaria bravura dell’attrice è stata insignita anche dal Premio Europa per il teatro nel 2017 e dal Leone d’oro speciale nel 2005. Nel 2024 Isabelle Huppert è stata scelta per ricoprire il ruolo di presidente di Giuria del Festival del Cinema di Venezia.

Isabelle Huppert, la vita privata

Isabelle Huppert è una delle più amate attrici francesi, ma la sua bravura è stata sempre riconosciuta anche a livello internazionale. Malgrado la sua vita perennemente sotto i riflettori, l’artista ha sempre tenuto la sua vita privata il più possibile riservata. Sappiamo, però, che l’attrice è legata sentimentalmente a Ronald Chammah da oltre quarant’anni. Si tratta di un regista originario del Libano che Isabelle Huppert ha conosciuto negli anni ’80. La coppia è sposata raramente si mostra in pubblico insieme e vive a Parigi.

Dal grande amore della coppia sono nati tre figli: Lolita, arrivata nel 1983, Lorenzo del 1988 e Angelo, che è nato nel 1997. La primogenita di Isabelle Huppert e Ronald Chammah ha già debuttato come attrice, seguendo le orme della madre. Le due artiste hanno recitato già insieme nel film Un affare di donne e anche in Malina.