Grande Fratello, tutti i “no” della prossima edizione (che continua a perdere pezzi)

Qualche difficoltà per Alfonso Signorini, che sta preparando il cast per la prossima edizione del Grande Fratello

La nuova edizione del Grande Fratello è pronta a partire il prossimo 16 settembre: anche quest’anno Alfonso Signorini punterà sul mix Nip e Vip, ed è alla ricerca di volti noti per il suo cast. Tra le indiscrezioni, che vorrebbero all’interno della Casa alcuni dei personaggi più forti di Temptation Island, cominciano a fioccare i primi “no”: guai in vista per il conduttore, che dovrà fare i conti anche con una sfida più grande, quella degli ascolti.

Grande Fratello, chi ha già detto “no”

Il conto alla rovescia per la nuova edizione del Grande Fratello è già iniziato: già da qualche settimana fioccano indiscrezioni sui papabili concorrenti del reality show di Canale 5. Una sfida sempre più difficile, visto che già lo scorso anno ha faticato nella gara degli ascolti televisivi, di certo non entusiasmanti.

La macchina organizzativa del programma è all’opera da qualche tempo: Alfonso Signorini sta cercando personaggi in grado di dare nuova linfa allo show, che anno dopo anno sta sempre più arrancando. Così ha deciso di puntare di nuovo sul mix di Vip e Nip, cercando di mettere insieme personaggi noti e non per dare vita a dinamiche che possano tenere incollati allo schermo più spettatori della scorsa edizione.

Ma pare che il conduttore si stia già scontrando con diversi “no”: una delle prime a rifiutare la partecipazione al GF è stata Karina Cascella, volto storico di Uomini e Donne, che ha deciso di non partecipare al reality. “Dopo il casting c’è stata una proposta e dopo la mia risposta alla proposta la trattativa si è interrotta. Lo so, ci sono persone che farebbero qualsiasi cosa per partecipare al un programma così popolare che garantisce molte possibilità a livello economico e cose per quanto riguarda il lavoro con i social”, ha spiegato.

Anche Francesco Oppini, che era già entrato nella Casa più spiata d’Italia, ha dato forfait: il conduttore, che è stato uno dei concorrenti più forti dell’edizione vip del 2020, ha deciso di declinare l’invito di Signorini per dedicarsi alla carriera e alla famiglia.

L’attore di Mare Fuori smentisce: non sarà al GF

In queste ultime settimane era circolato in modo insistente anche un altro nome tra i probabili concorrenti al GF: l’esperta di gossip Deianira Marzano aveva dato (quasi) per certo che l’attore di Mare Fuori Antonio Orefice avrebbe fatto parte del cast. Ma è stato lui stesso a smentire la notizia, spiegando che a causa di impegni lavorativi – sarà a teatro con il musical diretto da Alessandro Siani tratto dalla serie che l’ha reso famoso – non varcherà la celebre porta rossa.

Di certo non ci sarà tra i concorrenti Ronn Moss, l’attore che per tanti anni ha vestito i panni di Ridge di Beautiful, la cui partecipazione sarebbe saltata a causa della richiesta di un cachet troppo elevato. Ma nella Casa potrebbe entrare un altro volto noto della soap: si tratterebbe di Clayton Norcross, l’amato Thorne Forrester.

Tra i concorrenti poi potrebbe esserci un terzetto pronto a fare scintille: stiamo parlando di Lino e Alessia, coppia scoppiata di recente a Temptation Island, e con loro la tentatrice Maika Randazzo.