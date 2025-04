Elisa Isoardi, furto durante le riprese di Linea Verde Italia: “Hanno rubato tutto”

Fonte: IPA Elisa Isoardi

“Giornata movimentata a Livorno”, ha scritto la conduttrice Monica Caradonna in un video condiviso tra le sue storie Instagram. Video in cui la collega, Elisa Isoardi, ha raccontato quanto accaduto a Livorno durante le riprese di una nuova puntata di Linea Verde Italia, dedicata proprio alla città toscana: le hanno rubato tutto.

Elisa Isoardi derubata a Livorno

Qualcuno ha deciso di adombrare una bella giornata di sole e di lavoro in quel di Livorno. A raccontarlo è stata Elisa Isoardi, impegnata come sempre in questo periodo nelle riprese delle nuove puntate di Linea Verde Italia, insieme alla collega Monica Caradonna.

Nello spin-off di Linea Verde (già Linea Verde Life), le due conduttrici raccontano ogni sabato su Rai 1 le città italiane tra agricoltura, biodiversità, progetti dedicati alla sostenibilità e all’innovazione, senza dimenticare le eccellenze agroalimentari. “L’Italia protagonista ma non soltanto l’Italia, anche l’estero. Racconteremo l’Italia attraverso il suo know how e quindi l’innovazione, la transizione tecnologica – aveva spiegato la Isoardi in un’intervista a Davide Maggio -. (…) Per la prima volta ho visto dei ricicli meravigliosi. L’economia circolare, il non buttare via niente, deve essere la frontiera del futuro sia in cucina che a livello ambientale, in tutte le cose che facciamo perché purtroppo sprechiamo troppo e produciamo troppo”.

Nel corso delle riprese dedicate alla città costiera toscana, la Isoardi ha subito un furto, come lei stessa ha spiegato in un video condiviso su Instagram da Caradonna. “Ci hanno rubato tutto. Hanno rotto il van, non so con cosa. Mi hanno rubato la borsa con il telefono, portafogli, carta di credito. Diciamo che è stata una bella trasferta”. Sempre col sorriso, ma senza nascondere un po’ di amarezza, ha ringraziato la Polizia che si è impegnata immediatamente a registrare la denuncia in Questura, dimostrando “efficienza”, come lei stessa ha detto.

“Purtroppo sono cose che possono capitare e non è per colpa di una persona che si può giudicare un territorio. Livorno ha tante cose belle che nonostante l’episodio noi racconteremo con amore”, hanno commentato le due conduttrici, raggiunte da QuiLivorno.

Anche il product manager Rai Massimo Marcuccetti Fazzi ha raccontato su Instagram l’accaduto: “Stavamo lavorando bene fino a un attimo prima a Livorno, raccontando la città come merita tra le straordinarie geometrie della terrazza Mascagni, la scogliera mozzafiato di Calafuria, l’orgoglio assoluto dell’Accademia Navale e finalmente il sole dopo settimane di meteo avverso. Poi una mano malandrina ha sparigliato le carte e movimentato il nostro pomeriggio, trascorso quasi per intero al Commissariato di Polizia a cui va tutta la nostra gratitudine per l’efficienza e la professionalità riservataci soprattutto nei confronti di Elisa, Sabrina e Daniele i più colpiti dal maldestro furto… Abbiamo tenuto il timone dritto, la rotta segnata e ancor di più se ce ne fosse bisogno la coesione del gruppo: ‘malandrino’ hai rubato oggetti più o meno di valore che vanno e vengono. Noi siamo oltre e altro. Guarda la sagoma del tuo pugno sul deflettore dell’auto infranto, non ti sembra un cuore? Sì lo è, ed è il nostro…”.

Quando va in onda la prossima puntata di Linea Verde Italia

In un video successivo, Elisa Isoardi e Monica Caradonna hanno spiegato che la nuova puntata di Linea Verde Italia non andrà in onda come previsto, sabato 26 aprile: “Vi vogliamo ricordare che questo sabato non andremo in onda, ma potete continuare a seguirci su tutti i nostri canali social. Vi diamo appuntamento il prossimo sabato”. Nulla a che vedere, però, con il furto subito a Livorno.

Come ormai è noto, la programmazione di Rai e Mediaset sta subendo delle variazioni da quando è stata annunciata ufficialmente la morte di Papa Francesco e il prossimo sabato si tengono proprio i funerali del Santo Padre, nella Basilica di San Pietro a Roma, al culmine dei cinque giorni di lutto nazionale proclamati dal Governo di Giorgia Meloni. L’appuntamento per i fedeli (ma anche politici e Reali provenienti da tutto il mondo) è alle ore 10, anche in diretta su Rai 1 e in streaming su Rai Play.