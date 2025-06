Elisa Isoardi su Rai 1 conduce Bar Centrale, quando inizia e quale programma sostituisce

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: IPA Elisa Isoardi

C’è un nuovo indirizzo dove fermarsi per il sabato pomeriggio, e non è su una mappa: si chiama Bar Centrale e lo conduce Elisa Isoardi, volto amatissimo della Rai, pronta a servire storie di provincia e racconti di vita vera con il suo inconfondibile garbo. Dopo anni di viaggi e tappe tra campagne e borghi italiani con Linea Verde, la conduttrice si ferma – ma solo in senso geografico – per prendere le redini di un nuovo people show che promette emozioni, verità e quella buona dose di umanità che in tv, ultimamente, manca un po’.

Elisa Isoardi su Rai 1 conduce Bar Centrale

Un nuovo sabato pomeriggio prende forma su Rai 1 e ha il volto familiare e rassicurante di Elisa Isoardi. Dopo anni di televisione vissuta tra esperienze itineranti, sfide in prima linea e momenti altalenanti, la conduttrice piemontese si prepara a tornare al centro della scena con Bar Centrale, un people show tutto suo che andrà in onda nella fascia dalle 14 alle 15. Un salto importante, che segna il suo ritorno in studio e una promozione attesa e meritata.

La data di partenza non è ancora stata ufficializzata, ma la trasmissione è prevista per l’autunno 2025, nel cuore del nuovo palinsesto del sabato pomeriggio. E il suo arrivo segna anche un cambio di rotta per la rete ammiraglia: Bar Centrale sostituirà Sabato in diretta, lo spin-off de La vita in diretta condotto da Emma D’Aquino, che ha salutato il pubblico dopo una sola stagione. Al suo posto, Rai 1 punta sull’esperienza, la sensibilità e l’empatia di Elisa Isoardi, chiamata a riportare l’attenzione sulla provincia italiana attraverso il racconto delle vite comuni.

Elisa Isoardi: dalla natura alla narrazione popolare

Fino al 7 giugno, Elisa Isoardi è stata al timone di Linea Verde Italia, in coppia con Monica Caradonna. Un programma che l’ha vista esplorare borghi, spiagge, campagne e siti archeologici, raccontando l’Italia autentica con passo leggero e sguardo curioso. Ora, con Bar Centrale, la conduttrice lascia le scarpe da trekking per indossare tacchi (e toni) più adatti a un salotto pomeridiano.

Secondo le prime anticipazioni, il format sarà un people show puro, prodotto dalla casa Stand By Me di Simona Ercolani. Al centro, le vite comuni e i conflitti familiari: figli che vogliono riabbracciare i genitori, fratelli che si cercano, madri che chiedono perdono. Una tv emotiva, ma con stile. E proprio questo sarà il compito più delicato per Elisa Isoardi: tenere il racconto lontano dalla retorica del dolore, puntando su sincerità, calore e un tocco pop.

Un palinsesto sempre più donna (con qualche tensione)

Con Bar Centrale in partenza nel primo pomeriggio, il sabato di Rai 1 sarà sempre più declinato al femminile. Dopo Isoardi, ci sarà Passaggio a Nord Ovest con Alberto Angela, seguito da A Sua Immagine con Lorena Bianchetti. Ma il vero nodo ancora da sciogliere riguarda il finale di giornata: chi chiuderà il sabato di Rai 1 prima de L’Eredità?

Le voci si rincorrono. Da un lato c’è Nunzia De Girolamo con il suo Ciao Maschio, dall’altro Francesca Fialdini, legata contrattualmente alla domenica con Da Noi… a Ruota Libera. La rete sta ancora cercando l’incastro giusto, ma una cosa è certa: le donne saranno protagoniste assolute della fascia prefestiva.

E proprio la Isoardi potrebbe rappresentare la nuova certezza. Dopo il percorso tra alti e bassi – dai successi de La Prova del Cuoco all’esperienza di Vorrei dirti che, non proprio memorabile – è tornata a guadagnarsi la fiducia della Rai. E con questo nuovo programma potrebbe finalmente consolidare il suo spazio.

Un ritorno che profuma di rivincita. E che premia una conduttrice sempre coerente, che conosce bene il linguaggio televisivo, il pubblico della prima rete e il modo per parlare a milioni di telespettatrici e telespettatori che vogliono emozionarsi, ma senza esagerazioni.