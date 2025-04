Fonte: IPA Stefano De Martino

Affari tuoi è diventato un programma che sa di casa. Dopo le incertezze iniziali, Stefano De Martino ha fatto sua la liturgia dello show di Rai1 e oggi si trova perfettamente a suo agio, tra offerte del Dottore e decisioni prese talvolta frettolosamente dai concorrenti. Ma stavolta, a fare capolino in studio è il ricordo del banchetto del suo matrimonio con Belen Rodriguez. Le nozze sono finite da tempo e il divorzio è stato formalizzato, ma probabilmente quell’idea di famiglia è rimasta nel cuore del conduttore di Torre Annunziata che – in uno scambio con Pasquale Romano – ha sorriso del party organizzato per l’evento tenutosi il 20 settembre 2013.

Le parole di Stefano De Martino sulle nozze con Belen

I protagonisti della puntata di Affari tuoi del 24 aprile sono stati Simon e Anna dal Trentino Alto Adige. La coppia, che convolerà a nozze il 10 maggio sul Lago di Garda, ha gareggiato con il pacco numero 18. E, tra tiri e cambi, ci sono state anche le immancabili offerte del Dottore. C’è ancora da pensare al matrimonio, per i due ragazzi, che quasi accettano in base alle spese che dovranno sostenere prossimamente. E così, Stefano De Martino chiede quanti invitati ci saranno. “100, 110”, risponde Simon, che gli serve la battuta su un piatto d’argento.

“110? Al mio matrimonio erano solo i camerieri. Non ho ancora finito di pagare“, scherza il conduttore, che dall’ex moglie Belen Rodriguez ha avuto il suo unico figlio Santiago. Oggi la coppia è in ottimi rapporti e, dopo averci riprovato per tre volte, hanno deciso di formalizzare il divorzio che li ha divisi per sempre. Lui è comunque rimasto affezionato alla piccola Luna Marì, che lo considera come uno zio, e la porta con sé al parco per farla divertire con Santiago, al quale è legatissima fin da quando era molto piccola.

Il futuro di Affari tuoi

Ora che la stagione televisiva si avvicina verso la conclusione, la domanda che ci facciamo sorge spontanea: ci sarà una riconferma di Stefano De Martino alla guida di Affari tuoi? Visti i risultati ottenuti dal programma, i dubbi sono leciti ma non lasciano spazio a nessun’altra possibilità. Lo vedremo certamente ancora al timone dello show di Rai1 ma non si esclude comunque l’eventualità che molto presto possa prendersi una pausa per sbarcare su altri lidi. L’ipotesi più accreditata è quella del Festival di Sanremo, che potrebbe condurre già nel 2027, mentre la stagione appena finita di Stasera tutto è possibile pare che sia stata l’ultima sotto la sua conduzione.

L’intenzione di Rai, che ha puntato moltissimo su di lui, è quella di farlo crescere lentamente e di non bruciare le tappe. Di certo, nei prossimi mesi la sua presenza sarà maggiormente concentrata sui programmi destinati alla Prima Rete, alla quale si è affacciato in punta di piedi e che oggi lo riconosce a pieno come uno dei punti di riferimento dell’Ammiraglia. La strada da percorrere è ancora lunga ma Stefano De Martino sa bene cosa vuole: e ora che ha conquistato il pubblico, non ha di certo intenzione di fermarsi.