Anticipazioni Verissimo del 30 novembre: Brooke e Thorne di Beautiful ospiti

Sabato torna l'appuntamento con Verissimo: in studio ospiti di Silvia Toffanin grandi nomi del mondo della televisione e dello spettacolo tra cui gli attori di Beautiful e Aldo Montano

Anche questo sabato torna l’appuntamento con Verissimo, il salotto di Canale 5 dove, ogni weekend, Silvia Toffanin accoglie con la sua simpatia e il suo sorriso grandi personaggi del mondo della televisione, del cinema, della musica e dello sport. Questo sabato 30 novembre l’appuntamento si rinnova con tanti ospiti in studio tra cui gli attori protagonisti della soap opera più amata e longeva della tv, Beautiful.

Dopo la presenza di Kimberlin Brown, ospite della puntata di sabato scorso, questa volta saranno ospiti di Silvia Toffanin altri due protagonisti della soap, molto amati dal grande pubblico: Brooke e Thorne. Insieme a loro, nella puntata di Verissimo del 30 novembre, tanti altri vip pronti ad essere intervistati e a raccontare emozioni e aneddoti della loro carriera e anche una sorpresa direttamente dalla fortunata serie turca Tradimento.

Verissimo, le anticipazioni del 30 novembre

Domani, 30 novembre, saranno ospiti nella nuova puntata di Verissimo due degli storici personaggi di Beautiful: dopo Kimberlin Brown, la temibile Sheila Carter che è stata ospite sabato scorso, stavolta toccherà a Katherine Kelly Lang, storica interprete di Brooke, personaggio che ricopre con indiscusso successo dal lontano 1987, e Clayton Norcross, interprete del personaggio di Thorne.

Proprio a settembre, Katherine Kelly Lang era entrata a sorpresa nella casa del Grande Fratello per abbracciare lo storico collega Clayton.

Entrambi amatissimi dal pubblico, racconteranno tanti retroscena della loro carriera e anche aneddoti sulla soap più longeva della tv, svelando al pubblico com’è stato ricoprire i loro ruoli in tutti questi anni e come sono riusciti a creare dei personaggi così credibili ed iconici.

Dopo i protagonisti di Beautiful sarà la volta di Maura Peparo, la ballerina e coreografa classe 1967 tra i talenti più affermati del panorama artistico italiano, divenuta famosa al grande pubblico televisivo grazie al programma di Maria De Filippi Amici. Maura si racconterà ai microfoni di Silvia Toffanin in un’intensa intervista, ricca di emozioni, ripercorrendo la sua carriera di ballerina ed insegnante, senza dimenticare il racconto familiare con il ricordo dell’amato papà scomparso nel 2021.

Verissimo, gli altri ospiti della puntata del 30 novembre

In studio, ospite di Silvia Toffanin, ci sarà anche il campione di scherma Aldo Montano insieme alla moglie Olga Plachina e ai loro due figli. Campione nello sport, come nella vita, Aldo ha sempre riservato il gradino più alto del podio alla sua famiglia e, a Verissimo, ripercorrà insieme a loro le tappe principali della sua carriera ma anche l’amore per la sua Olga, sposata nel 2016, e la nascita dei loro due figli Olympia nata nel 2017 e Mario nel 2021.

Oltre allo schermidore e alla modella e velocista russa, saranno in studio a Verissimo anche due grandi nomi della televisione italiana, Elenoire Casalegno e Samatha De Grenet: le due showgirl racconteranno della loro grande amicizia ripercorrendo tutti i momenti condivisi, mentre a parlare d’amore ci penserà la coppia composta da Pago e Serena Enardu, insieme da oltre 10 anni e che, tra alti e bassi (i più ricorderanno la loro burrascosa partecipazione all’edizione 4 del Grande Fratello Vip) sono ancora insieme.

Infine una grande sorpresa per tutti i fan della nuova serie turca Tradimento in onda ogni domenica su Canale 5 in prima serata: sarà ospite di Silvia Toffanin l’attrice Feyza Sevil Güngör che racconterà la sua carriera e i retroscena della serie di successo.

Dove seguire Verissimo

Per tutti i fan di Verissimo l’appuntamento è domani 30 novembre su Canale 5 alle 16,30 e in contemporanea su Mediaset Infinity dove sarà possibile anche guardare la replica, e si potrà commentare anche sui profili social del programma. Domenica 1 dicembre poi l’appuntamento raddoppia e, alle 16, partirà una nuova puntata sempre ricca di ospiti illustri.