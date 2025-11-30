Anticipazioni Verissimo domenica 30 novembre, Diego Dalla Palma e la sua morte programmata

Web Content Creator e Internet addicted che ama la complessità del reale. La passione più grande? Sciogliere matasse con occhio critico e ironia.

Silvia Toffanin torna domenica 30 novembre con un nuovo imperdibile appuntamento di Verissimo. Il pomeriggio di Canale 5 si popola così come d’abitudine di storie, confessioni e racconti dei più amati del mondo dello spettacolo, italiano e internazionale. Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata e gli ospiti in studio.

Anticipazioni Verissimo domenica 30 novembre: gli ospiti

La puntata domenica di Verissimo promette scintille e confessioni da vero colpo di scena! Sarà inoltre un occasione per festeggiare i 60 anni di carriera dai Pooh, presenti in studio. Una vita, la loro, dedicata alla musica e al mondo dello spettacolo e segnata da enormi successi. Ma nella puntata in onda domenica 30 novembre 2025 su Canale 5 sarà presente anche Diego Dalla Palma, make up artist di innegabile successo, che ha da poco annunciato pubblicamente di aver programmato la propria morte.

In una lunga intervista rilasciata al Corriere il 7 novembre, ha ribadito la sua decisione di morire prima di compiere 80 anni. Il medico avrebbe “già pronta la dose” da somministrargli quando sarà il momento in cui sarà “da solo, in un luogo del cuore, all’estero, dopo aver mangiato e bevuto bene”. “Non voglio assolutamente affrontare il numero 80. Non voglio! Ho conosciuto la malinconia e il dolore, mai la tristezza. Oggi sono leggero, quasi felice. Beato. E senza paura. Ho deciso”, ha detto Dalla Palma, che nel libro Alfabeto emotivo edito da Baldini+Castoldi ha lasciato “appunti di chi si accinge a lasciare la vita”.

A Verissimo anche il drammatico racconto di Mihaela, mamma di Patrizia Cormos, una dei tre ragazzi tragicamente morti il 31 maggio del 2024, inghiottiti dalla furia del fiume Natisone. E ancora, saranno tra gli ospiti, a un mese dalla nascita della loro piccola Clara Isabel, Cecilia Rodriguez con Ignazio Moser. Infine, a Verissimo Giusy Orlando e Massimiliano Ferrerio, i genitori di Davide, il ragazzo in coma dal 2022, dopo un pestaggio, avvenuto a Crotone, per uno scambio di persona.

Dove e quando vedere Verissimo

L’appuntamento con Verissimo è fissato per domenica 29 novembre alle ore 16:00 su Canale 5. Per chi preferisce seguire la puntata in streaming, sarà possibile farlo tramite Mediaset Infinity, con la comodità di guardare l’intervista in diretta ovunque ci si trovi. Come sempre, Silvia Toffanin guiderà il pubblico con il suo stile empatico e accogliente, creando un’atmosfera calda e coinvolgente in cui ogni ospite potrà raccontarsi liberamente.

Insomma, il weekend con Verissimo continua la domenica con un pomeriggio di intrattenimento che promette emozioni, risate e riflessioni, tra cinema, musica, tv e storie di vita vissuta. Un’occasione imperdibile per scoprire il lato più umano dei personaggi amati dal pubblico e lasciarsi trasportare da interviste sincere, ricche di dettagli e curiosità.

