Si parla ormai costantemente di Grande Fratello, ma non per i motivi sperati da Alfonso Signorini. Le puntate andate in onda non generano abbastanza interesse da portare a discussioni interessate nell’arco della settimana, anzi.

Si discute del format soprattutto per criticarlo e questo è un trend che prosegue da anni. Chi resiste è il gruppo dei fedelissimi, pare, ma il pubblico generalista guarda altrove. Gli ascolti lo dimostrano e così Mediaset ha dovuto prendere una decisione importante: stop alla sfida con Ballando con le Stelle.

Grande Fratello, nuova programmazione

A conti fatti, soltanto Maria De Filippi sarebbe in grado di sfidare Milly Carlucci ad armi pari al sabato sera. Uno scontro che però non converrebbe a nessuna delle due reti. Mediaset ha però tentato di mettere alla prova il Grande Fratello di Alfonso Signorini, andando a caccia di conferme attraverso un esperimento (non inedito).

Il risultato è stato però tutt’altro che incoraggiante. Necessario un rapido passo indietro, che evidenzia ancora una volta come si navighi a vista, quando si parla di questo reality. La rete non può tenerlo in panchina, non essendo una propria creatura. Rischierebbe infatti di vederlo in onda altrove, conquistando magari ascolti sulla scia della novità.

Signorini aveva annunciato: “Cari amici, vi terremo compagnia per altri diversi sabato”, ma così non sarà. Nel confronto di sabato scorso il risultato è stato questo: 26,8% di share per Ballando e 14,7% per il GF, ovvero 3,4 contro 1,8 milioni di spettatori.

La decisione giunge però dopo la puntata di martedì sera, che ha fatto anche peggio: 13,9%. Il nuovo palinsesto però prevede il ritorno in onda lunedì 2 dicembre. Si torna al proprio slot tradizionale, considerando il via libera de La Talpa.

Il Grande Fratello chiude

Nel corso degli ultimi anni siamo stati abituati a non conoscere esattamente la data di chiusura del Grande Fratello, se non a un passo dalla stessa. Nella stagione delle grandi polemiche e dell’intervento diretto dai Pier Silvio Berlusconi, di colpo ci si è ritrovati a veder staccata la spina.

Lo stesso potrebbe accadere quest’anno, considerando quanto meglio possa fare, forse, una saggia programmazione cinematografica (qualcuno ha detto maratona di Harry Potter?).

Il pubblico sta rigettando quest’edizione, che non riesce a trasmettere emozioni e coinvolgere. Di certo non aiuta il ponte creato tra vari programmi, con Temptation Island in vetta. Voci di corridoio vorrebbero la rete impegnata in importanti riflessioni. L’ipotesi della chiusura anticipata sarebbe stata paventata.

Richiesta una nuova riunione d’emergenza, riporta TvItaliana, con Berlusconi non più soddisfatto del prodotto consegnato da Alfonso Signorini. Quest’ultimo non è mai stato messo in dubbio, ma non è da escludere che si possa tentare un cambio di strategia. Qualora dovesse accadere, però, servirà individuare la persona adatta. Basti pensare al poco appeal di Diletta Leotta e alla deludente avventura di Vladimir Luxuria.

In riferimento a quest’ultima, viene alla menta Elenoire Casalegno, che in tanti avrebbero voluto alla conduzione de L’Isola dei Famosi. E se fosse lei il prossimo volto di Mediaset fronte reality? Tutte ipotesi, con zero certezze alle spalle per il momento. Ciò che appare chiaro, però, è come anche tra le indiscrezioni il nome di Ilary Blasi non appaia più.

Cosa accadrà, dunque, in questa stagione? Sembra che al reality siano state concesse due settimane. Altri due appuntamenti e poi si deciderà se chiudere il tutto rapidamente, ben prima del previsto, o meno. Non è da escludere che si possa annunciare il vincitore entro dicembre e iniziare l’anno con un differente palinsesto.