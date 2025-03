Anticipazioni Grande Fratello del 3 marzo: Lorenzo a rischio squalifica

Fonte: IPA Alfonso Signorini

Dopo la puntata scoppiettante di giovedì scorso, è arrivato il momento di una nuova diretta del Grande Fratello, condotta come sempre da Alfonso Signorini. Lunedì 3 marzo andrà in onda il trentaseiesimo appuntamento con il reality show, che si preannuncia già ricco di colpi di scena. La tensione è alta soprattutto per i cinque concorrenti in nomination, ma c’è anche un gieffino a rischio squalifica: cosa accadrà nella Casa più spiata d’Italia?

Grande Fratello, le anticipazioni del 3 marzo

La finale è sempre più vicina e per i concorrenti della Casa del Grande Fratello la tensione è alle stelle: tutti vogliono mantenere il loro posto nel loft, a tutti i costi. Ma c’è chi rischia grosso: la puntata di lunedì 3 marzo potrebbe vedere un’espulsione che potrebbe cambiare le sorti del gioco, proprio a un passo dalla fine.

Stiamo parlando di Lorenzo Spolverato, primo finalista del reality show, il cui comportamento aggressivo nei confronti di Helena durante una gita fuori dalla Casa ha suscitato preoccupazione tra i suoi coinquilini. Alfonso Signorini e la produzione potrebbero prendere una decisione drastica: il gieffino rischia infatti seri provvedimenti disciplinari se non addirittura la squalifica. Sarebbe la prima volta nella storia del Grande Fratello che un un finalista rischia l’espulsione.

Lorenzo dovrà anche fare i conti con Shaila Gatta: dopo mesi di relazione turbolenta il loro rapporto è entrato in crisi. “Non è più un rapporto sano quello tra voi due perché l’amore non può portare a questo”, aveva commentato Signorini. Ma forse le cose potrebbero (di nuovo) cambiare: “Ti bacerei tutta, mi fai impazzire dal primo giorno, ti amo”, è stata una delle tante frasi dette da Lorenzo all’ex fidanzata in lacrime durante la festa di Carnevale.

Spolverato sarebbe pronto a fare di tutto per riconquistarla, tanto da averle scritto una lettera romantica che le leggerà stasera in diretta. I due torneranno insieme o è solo una strategia per arrivare in finale?

Il confronto tra Helena e Shaila

Shaila sarà protagonista di un altro confronto, quello con Helena. Le due protagoniste del reality non riescono proprio a trovare un punto d’incontro: al centro dell’ultimo litigio alcune dichiarazioni che la modella brasiliana avrebbe fatto sul rapporto dell’ex velina con Spolverato.

Protagonista della puntata anche Zeudi, l’ex Miss Italia che nelle ultime settimane si è ritrovata al centro delle polemiche. Nel corso della puntata, stando alle anticipazioni, la ragazza sarà chiamata a fare una scelta difficile che riguarda il suo passato.

Anche in questa puntata è previsto un televoto eliminatorio. I concorrenti in nomination sono cinque: Chiara Cainelli, Helena Prestes, Maria Teresa Ruta, Mattia Fumagalli e Zeudi Di Palma. C’è chi è più a rischio di altri: chi uscirà secondo i sondaggi?

Quando e dove vedere il Grande Fratello

La puntata del Grande Fratello va in onda su Canale5, il 3 marzo alle 21,35 circa, come sempre subito dopo l’appuntamento con Striscia la notizia, con la conduzione di Alfonso Signorini. Il programma è trasmesso in contemporanea anche sulla piattaforma di streaming Mediaset Infinity dove rimane fruibile anche nei giorni successivi alla messa in onda.

In studio ritroveremo come di consueto le opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici mentre Rebecca Staffelli sarà la voce dei social. Lo show vive anche attraverso l’hashstag ufficiale che ogni settimana raccoglie centinaia e centinaia di commenti.