Elenoire Casalegno al posto di Vladimir Luxuria all’Isola: “Ci stiamo lavorando”

L’Isola dei Famosi? Alla conduzione potremmo ritrovare un nome che non ci è nuovo: Elenoire Casalegno. Non ci sono molte certezze a riguardo, sebbene la volontà di Pier Silvio Berlusconi di trovare un modo per rilanciare il reality show. Da sempre un nome forte insieme al Grande Fratello, l’Isola sta faticando non poco negli ultimi anni per affermarsi, con uno share da dimenticare nell’edizione condotta da Vladimir Luxuria. E proprio lei potrebbe essere retrocessa di nuovo a opinionista.

Isola dei Famosi, Elenoire Casalegno potrebbe essere la nuova conduttrice

Sarebbe quello di Elenoire Casalegno il primo nome per sostituire alla conduzione Vladimir Luxuria nella nuova edizione dell’Isola dei Famosi. E, dunque, la Luxuria potrebbe tornare a vestire i panni di opinionista, come nelle edizioni condotte da Ilary Blasi. Tutto quello che sappiamo per certo è che l’Isola tornerà, ma è da capire come impostare la nuova edizione.

“Aspettiamo un’evoluzione, speriamo anche profonda, da parte degli autori, per poi valutare anche a chi affidare la prossima conduzione. Noi siamo convinti che sia un formato che possa ancora dare e fare bene. In Spagna, sulla nostra Telecinco, ha ottenuto anche in questa edizione degli ottimi risultati”.

Ma c’è di più: stando a quanto condiviso da Il Messaggero, l’ipotesi Casalegno alla conduzione è stata già passata al vaglio e sarebbe proprio lei in pole position. “Non confermo, ma ci stiamo lavorando, questo sì. Non dipende da me, ovviamente”, e ancora a Chi: “Cosa dico a chi mi vedrebbe come conduttrice del programma? Che mi farebbe piacere“, aveva commentato la Casalegno, che si era detta soddisfatta e felice del suo lavoro in veste di inviata al posto di Alvin. Sebbene l’indiscrezione non sia quindi ufficiale, “nei corridoi di Mediaset nessuno ha dubbi”.

Isola dei Famosi, l’ultima edizione è stata un flop

L’edizione del 2024? Da dimenticare, tanto che una delle puntate è stata la meno vista di sempre nella storia del reality show. Cosa è andato storto? Spinti da una profonda idea di rinnovamento, abbiamo “salutato” il trash, che, alla fine, era il sale del programma. Sin dall’inizio ci sono stati molti abbandoni, e il cast è risultato poco coeso, senza considerare che mancava il motore del programma. I Vip. E, rispetto al Grande Fratello, che comunque ha mantenuto il suo share, l’Isola è andata in enorme sofferenza.

A Nuovo TV, intanto, Vladimir Luxuria ha parlato del suo futuro professionale, che al momento appare fumoso. “Non so se sarò ancora confermata alla conduzione, come opinionista o altro”. Pier Silvio Berlusconi ha bollato questa edizione come “poco fortunata”, e si è sbilanciato parlando addirittura di cadute di stile. “Il lavoro che è stato fatto non mi ha soddisfatto, come invece quello che hanno fatto al Grande Fratello. Dall’Isola mi sarei aspettato delle storie un po’ più profonde da raccontare”. Ora è tempo di ricostruire il format e di trovare il modo per renderlo vincente di nuovo. Ma nel totonomi per la conduzione non è mai sparito quello di Ilary Blasi: il futuro è ancora da scrivere. Chissà.