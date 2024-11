Fonte: IPA Kimberlin Brown

Dopo il grande successo di pubblico di This is me, Silvia Toffanin torna con una nuova puntata di Verissimo. Tantissimi gli ospiti speciali, tra cui anche una prima volta, mentre non mancano i grandi nomi che ogni sabato ci tengono compagnia su Canale5. L’attesa è grande per Kimberlin Brown, la temibile Sheila Carter di Beautiful che la conduttrice si divertirà a intervistare lasciando emergere i moltissimi lati inediti del suo carattere.

Verissimo, le anticipazioni del 23 novembre

In apertura, un evento davvero imperdibile per tutti i fan di Beautiful. Per la prima volta, Silvia Toffanin ospita Kimberlin Brown, l’attrice che da oltre trent’anni dà vita a Sheila Carter, la villain più amata (e odiata!) della soap opera più famosa al mondo. Sheila non è solo un personaggio, è una vera leggenda: subdola, astuta e incredibilmente carismatica, è riuscita a tenerci incollati allo schermo con le sue trame ingarbugliate e i colpi di scena mozzafiato. Ma chi è davvero Kimberlin Brown? A Verissimo ci racconterà il dietro le quinte della sua straordinaria carriera e i segreti di un ruolo così particolare. Come si prepara per interpretare una “cattiva” così complessa? E cosa pensa della longevità di Sheila, un personaggio che continua a stupire dopo decenni?

A seguire, spazio a due protagoniste dalla personalità forte e carismatica: Fiordaliso e Carmen Russo. Due donne che, ognuna a suo modo, hanno segnato la scena artistica italiana con la loro energia, talento e determinazione. Fiordaliso, voce di Non voglio mica la luna, ha saputo emozionare intere generazioni. A Verissimo si racconterà a cuore aperto, tra ricordi di carriera, aneddoti personali e riflessioni sulla musica di oggi. L’artista piacentina è appena diventata nonna per la seconda volta ed è quindi pronta a condividere la sua grande gioia col pubblico. E ancora, Carmen Russo, reduce dall’esperienza al Grande Fratello che ha condiviso per alcuni giorni con suo marito Enzo Paolo Turchi.

Gli altri ospiti

Tra gli ospiti più attesi, Angela Melillo che porta in studio un pezzo del suo cuore: sua figlia Mia. Un momento di certo speciale, in cui Angela ci farà conoscere il lato più intimo della sua vita, quello di madre. Tra racconti di quotidianità e sogni per il futuro, sarà emozionante vedere il legame profondo che unisce Angela e Mia. E per concludere in bellezza, arriva la ventata di allegria e comicità con Francesco Cicchella. Il comico napoletano, con la sua ironia irresistibile e il suo talento nelle imitazioni, ci regalerà una parentesi di puro divertimento.

Quando e dove vedere Verissimo

La nuova puntata del talk show condotto da Silvia Toffanin va in onda il 23 novembre, dalle 16,30, su Canale5. La puntata è trasmessa in contemporanea su Mediaset Infinity e qui rimane fruibile anche per i giorni successivi alla messa in onda. Il programma vive inoltre sui social attraverso l’hashtag ufficiale che ogni settimana raccoglie centinaia di commenti. Rimane fissato inoltre il doppio appuntamento della domenica, con nuovi ospiti e un orario anticipato alle 16, subito dopo il consueto appuntamento con Amici di Maria De Filippi.