Fonte: IPA Paolo Bonolis

Una puntata ricca di ospiti, emozioni e verità ancora da raccontare quella di Verissimo che ci aspetta domenica 19 gennaio su Canale5. La padrona di casa è sempre lei, Silvia Toffanin, pronta ad accogliere i volti più amati del nostro spettacolo in una nuova puntata che si prospetta imperdibile. L’appuntamento è sempre su Canale5, subito dopo Amici di Maria De Filippi, con avvio anticipato.

Verissimo, le anticipazioni del 19 gennaio

Tra gli ospiti più attesi non possiamo che citare Ilary Blasi, uno dei volti più amati della nostra televisione. La conduttrice, fresca di lancio del sequel di Unica su Netflix, condividerà con Silvia Toffanin e il pubblico il suo nuovo capitolo di vita, caratterizzato da serenità e nuove emozioni al fianco di Bastian Müller, che le ha restituito il sorriso dopo la difficile separazione da Francesco Totti. Dopo un periodo complesso, l’ex Letterina di Passaparola e poi presentatrice si racconterà a cuore aperto, per raccontare di come sta ritrovando equilibrio e felicità.

A portare una ventata di energia e simpatia sarà Paolo Bonolis, pronto a tornare in grande stile con il suo programma di successo Avanti un Altro! da lunedì 20 gennaio su Canale 5. Con la sua verve inconfondibile, ci racconterà aneddoti e curiosità legati al backstage del quiz show più folle e divertente della tv. Non mancheranno risate e momenti esilaranti, ma anche riflessioni più intime sulla sua lunga carriera e sul rapporto con il pubblico, che continua a dimostrargli un affetto incondizionato. Non solo. Si attende la sua verità sul divorzio professionale da Lucio Presta, che l’ha supportato come manager per 35 anni.

Gli altri ospiti

E ancora, le tre figlie di Al Bano Carrisi: Cristèl, Romina e Jasmine, che per la prima volta saranno insieme a Verissimo. Le sorelle Carrisi, accomunate per il grande amore che provano per il loro padre, condivideranno ricordi di famiglia, aneddoti divertenti e il legame speciale che le unisce, nonostante le rispettive vite abbiano preso strade diverse. Cristèl è mamma di tre bellissimi bambini, Kay Tyrone, Cassia Ylenia e Rio Ines, mentre Romina ha avuto Axel Lupo, che compirà un anno proprio nei prossimi giorni.

Non poteva mancare un tributo speciale a una leggenda della musica italiana: Iva Zanicchi, che ha appena compiuto 85 anni. Con la sua energia contagiosa e una particolare simpatia, l’Aquila di Ligonchio racconterà momenti più importanti della sua straordinaria carriera e della sua vita, regalando al pubblico di Verissimo un racconto che unisce emozioni e grande ironia. Non mancherà il ricordo del suo Pippi, Fausto Pinna, il compagno di una vita che ha perso ad agosto 2024 dopo una lunga malattia. La musica sarà protagonista anche con Ermal Meta, artista dal grande talento e dalla sensibilità unica.

Infine, il coreografo e direttore artistico Luca Tommassini parlerà per la prima volta in pubblico della sua recente e delicata operazione al cuore. L’artista, che aveva appena subito un terribile furto nella sua abitazione, ha anche perso la casa di sua proprietà a Malibù.

Quando e dove vedere la puntata

Verissimo va in onda su Canale5 il 19 gennaio con la conduzione di Silvia Toffanin. L’orario è fissato per le 16, quindi in anticipo rispetto alla puntata di sabato che invece va in onda alle 16,30, ed è trasmesso in contemporanea sulla piattaforma di streaming Mediaset Infinity. Lo show vive anche sui social attraverso l’hashtag dedicato che ogni settimana raccoglie moltissimi commenti.