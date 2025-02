Fonte: Ansa Serena Rossi

Il salotto di Verissimo torna sabato 23 febbraio con un parterre di ospiti straordinari e tante storie da raccontare. Silvia Toffanin, padrona di casa amatissima dal pubblico di Canale5, accoglierà per la prima volta nel suo talk show Selvaggia Lucarelli. Ma la giornalista, opinionista e scrittrice di grande esperienza non sarà l’unica new entry nello studio del programma di Mediaset. Per la prima volta, anche Serena Rossi si racconterà a cuore aperto con la conduttrice. Attrice talentuosa e amatissima dal pubblico, Serena ha conquistato il grande e il piccolo schermo grazie al suo talento poliedrico e alla sua empatia. Ma chi sono gli altri ospiti? Ecco le anticipazioni.

Verissimo, le anticipazioni del 23 febbraio

L’ultima edizione del Festival di Sanremo ha regalato momenti indimenticabili, e alcuni dei suoi protagonisti arriveranno a Verissimo per raccontare le loro emozioni. Prima fra tutte Iva Zanicchi, che quest’anno ha ricevuto il prestigioso Premio alla carriera, esibendosi nei tre brani che l’hanno vista trionfare sul palco della manifestazione. Un riconoscimento importante per una delle voci più importanti della musica italiana, che con il suo carisma e la sua ironia continua a conquistare il pubblico di tutte le età.

Ospite del talk show anche Marcella Bella, che ha vissuto il Festival con grande intensità, soprattutto per la presenza in platea di suo fratello Gianni Bella. La cantante, legata profondamente a lui anche professionalmente, si è commossa nel vederlo nuovamente protagonista, celebrato dal pubblico e dagli artisti presenti. A Verissimo, l’artista di pelle diamante condividerà le sue emozioni e il legame speciale con Gianni, che ha scritto per lei alcuni dei brani più belli della sua carriera.

Gli altri ospiti

A portare un’ondata di energia ci penserà Serena Brancale, una delle voci più versatili del panorama musicale italiano. Reduce dall’esperienza sanremese, Serena ha incantato tutti con il suo talento e il suo stile unico. Nello studio di Verissimo racconterà il suo percorso musicale e il significato della sua partecipazione al Festival in Anema e core, in un’intervista che si preannuncia ricca di passione per la musica.

Infine, Silvia Toffanin accoglierà tre donne forti e carismatiche, legate da un rapporto profondo: Alessandra Celentano, sua cugina Rosita Celentano e Benedicta Boccoli. La prima, storica insegnante di danza classica ad Amici di Maria De Filippi, è nota per il suo rigore e la sua passione per la disciplina. La seconda, figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori, ha sempre dimostrato una personalità eclettica, dividendosi tra televisione, musica e teatro. La terza, Benedicta Boccoli, è un’attrice che ha attraversato diversi generi e palcoscenici, dimostrando versatilità e talento.

Quando e dove vedere Verissimo

La nuova puntata di Verissimo con la conduzione di Silvia Toffanin va in onda il 23 febbraio su Canale5 dalle ore 16 e in contemporanea sulla piattaforma digitale Mediaset Infinity. Come di consueto, lo show vive anche sui social attraverso l’hashtag ufficiale che ogni settimana raccoglie i numerosi commenti degli utenti che seguono le interviste in diretta. Queste rimangono fruibili anche nei giorni successivi alla messa in onda e anche in versione clip.