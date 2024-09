Anticipazioni Grande Fratello del 26 settembre: cosa rischiano le Non è La Rai

Fonte: IPA Alfonso Signorini

Si rinnova il consueto appuntamento del giovedì con il Grande Fratello. La quarta puntata del reality va in onda il 26 settembre dalle 21,35, dopo Striscia la Notizia, e già si preannuncia ricca di sorprese e di storie, quelle dei concorrenti scelti da Alfonso Signorini per questa nuova avventura. Innanzitutto, non è prevista alcuna eliminazione diretta, nonostante il televoto aperto in settimana. I tre concorrenti in nomination, Iago García, Ilaria Clemente e Yulia Bruschi, si contendono invece il titolo di preferito del pubblico. Il vincitore ottiene l’immunità nella prossima tornata di nomination, che determina quindi il primo eliminato dell’edizione.

Grande Fratello, anticipazioni del 26 settembre: arriva Brooke di Beautiful

Katherine Kelly Lang, nota per il ruolo di Brooke Logan nella soap opera Beautiful fa il suo ingresso nella Casa per incontrare il collega Clayton Norcross, che ha interpretato Thorne nella stessa soap e per 600 puntate. Una reunion dal sapore nostalgico che Alfonso Signorini – con Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi – ha annunciato nella diretta del lunedì e che potrebbe riservare qualcosa di speciale. La sorpresa, comunque, è rivolta a tutti gli inquilini che – per la prima volta – possono vedere la storica interprete della soap di Canale5 in carne e ossa.

La puntata prevede anche confronti accesi tra i concorrenti. In particolare, l’attenzione è puntata su Javier e Shaila Gatta, protagonisti di un’interazione molto discussa nelle ultime giornate, oltre a un altro bacio “cinematografico” che ha coinvolto Lorenzo ed Helena Prestes. Dopotutto, le Non è la Rai l’avevano detto: la modella brasiliana era interessata a Spolverato mentre Shaila nutriva qualcosa di più speciale per Javier.

Sul fronte delle dinamiche interne, si è già creata una certa tensione tra i concorrenti. In particolare, le nomination stanno cominciando a far emergere simpatie e antipatie, con discussioni animate che hanno coinvolto personaggi come Yulia Bruschi e Jessica Morlacchi. Dal punto di vista delle previsioni del pubblico, i sondaggi indicano che Iago García sembra essere il favorito per vincere il televoto di questa settimana. L’attore ha guadagnato molti consensi, probabilmente anche a causa delle recenti tensioni con altri concorrenti. Tuttavia, i voti sono ancora molto vicini tra i tre nominati, e il risultato potrebbe riservare sorprese fino all’ultimo minuto.

Cosa rischiano le Non è la Rai

Ilaria Galassi, Eleonora Cecere e Pamela Petrarolo potrebbero essere oggetto di una possibile squalifica dopo il body shaming di una di loro nei confronti di Ilaria Clemente. Le tre soubrette gareggiano infatti come un unico concorrente, quindi le mancanze di una di loro potrebbe compromettere il percorso di tutte. La persona interessata è Ilaria Galassi, che – parlando di nomination – ha mimato il corpo di Ilaria Clemente.

Non si sa ancora se le tre possano essere solamente riprese o se siano interessate da un provvedimento più grave, come potrebbe essere un televoto flash o addirittura una squalifica. Un vero peccato, perché il loro percorso potrebbe essere definito come perfetto fino a questo momento.

Quando e dove va in onda

La nuova puntata del Grande Fratello va in onda il 26 settembre dalle 21,35 su Canale5 e in simulcast sul canale dedicato sulla piattaforma Mediaset Infinity. Il reality vive anche sui social attraverso l’hashtag ufficiale che ogni settimana raccoglie migliaia di commenti, intercettati da Rebecca Staffelli anche quest’anno in studio come voce dei social.