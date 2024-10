Anticipazioni Grande Fratello del 7 ottobre: atteso il confronto tra Shaila Gatta e Javier

Fonte: IPA Shaila Gatta

Nuovo appuntamento con il Grande Fratello: Alfonso Signorini è pronto a guidare il suo pubblico in una nuova puntata del reality show che potrebbe regalare grandi colpi di scena. Mentre gli spettatori dovranno scegliere il proprio concorrente preferito tra Iago Garcia, Clayton Norcross, Mariavittoria Minghetti e Yulia Bruschi, si consumerà un faccia a faccia tra Shaila Gatta e Javier Martinez, che parleranno del loro rapporto che va avanti tra alti e bassi.

Grande Fratello, anticipazioni del 7 ottobre: Shaila affronta Javier

Occhi puntati su Shaila Gatta e Javier Martinez: fra il pallavolista e l’ex velina di Striscia La Notizia l’attrazione c’è e si vede. In settimana la gieffina, sempre sorridente e solare, ha mostrato il suo lato più fragile ed è scoppiata in lacrime, ma non riesce proprio a sciogliersi con il coinquilino. Signorini vorrà andare a fondo, cercando di capire se tra i due possa nascere una storia d’amore.

Pare che ci sia una certa simpatia anche tra Yulia Naomi Bruschi, ex volto di Temptation Island, e Luca Giglioli, parrucchiere emiliano che in queste ore sembra stia cercando di conquistare l’inquilina della Casa più spiata d’Italia. Peccato però che la gieffina abbia a casa ad attenderla il fidanzato, che non sarà felice di vedere le immagini di questo avvicinamento.

Nella puntata di lunedì 7 ottobre, poi, potrebbe esserci anche un altro colpo di scena, visto che nella Casa potrebbe entrare un nuovo concorrente. Non è ancora certo, ma potrebbe attenderci un nuovo arrivo al Grande Fratello, vista l’uscita di Ilaria Clemente.

Nessuna eliminazione: i quattro nominati

La Casa più spiata d’Italia ha già visto andar via due concorrenti. Prima ha lasciato il gioco Clarissa Burt, eliminata ufficialmente dal primo televoto: l’icona del cinema non ha saputo conquistare gli spettatori, che hanno deciso di farle abbandonare il reality. Discorso diverso per Ilaria Clemente, invece, ha abbandonato volontariamente il loft del Grande Fratello dopo aver scoperto di essere incinta, annunciando ai suoi compagni d’avventura che presto diventeranno “zii”.

Nessuna eliminazione per questa settimana, ma questo non significa che il pubblico da casa non avrà modo di esprimere la propria preferenza. Sono infatti quattro i nominati: Iago Garcia, attore spagnolo noto al grande pubblico per la sua partecipazione a Il Segreto; Clayton Norcross, celebre per il ruolo di Thorne Forrester in Beautiful; MariaVittoria Minghetti e Yulia Bruschi. A differenza delle scorse votazioni, questa volta il televoto decreterà chi guadagnerà l’immunità e chi, invece, finirà direttamente in nomination per la prossima puntata.

Quando e dove va in onda

La nuova puntata del Grande Fratello va in onda il 7 ottobre dalle 21,35 su Canale5 e in simulcast sul canale dedicato sulla piattaforma Mediaset Infinity. Il reality vive anche sui social attraverso l’hashtag ufficiale che ogni settimana raccoglie migliaia di commenti, intercettati da Rebecca Staffelli anche quest’anno in studio come voce dei social.

Quello di lunedì sera sarà l’unico appuntamento settimanale del reality show: giovedì 10 ottobre spazio alla soap opera Endless Love, in modo da evitare la concorrenza con la partita di calcio Italia-Belgio.