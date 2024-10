Fonte: IPA Ilaria Clemente

Alfonso Signorini, confermato al timone del Grande Fratello, anche per l’edizione 2024/2025, ha aperto la puntata del 3 ottobre 2024, come sempre, salutando il pubblico televisivo e le due opinioniste del reality show: Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici. Ma, subito dopo, si è passati al vivo delle dinamiche della Casa con un faccia a faccia in Mistery Room tra Jessica Morlacchi e Yulia Bruschi. La lite tra le due, in ogni caso, non sembra poter raggiungere una soluzione a breve, anzi, i toni, durante il confronto, non si sono per nulla pacati.

Ilaria Clemente, invece, ha fatto, finalmente rientro al Grande Fratello, ma solo momentaneamente, visto che ha svelato di aver scoperto di essere incinta.

Ilaria Clemente conferma la gravidanza

Ilaria Clemente ha lasciato, la Casa del Grande Fratello 2024 da qualche giorno, ma, nel corso della puntata del 3 ottobre 2024 la concorrente è rientrata dai compagni d’avventura per svelare il motivo della sua assenza. Come si era già ipotizzato sui social networks, Ilaria Clemente ha svelato di essere incinta, dichiarando che, quest’anno, la vita ha deciso di preparale davvero tante sorprese, l’amore, l’ingresso nella Casa più spiata d’Italia e anche la gravidanza: “Quest’anno la vita con me è stata molto inaspettata… Diventerete tutti quanti zii… Io e Dani abbiamo un bambino”.

I due futuri genitori si conoscono solo da un mese e mezzo, ma sono felicissimi della lieta notizia, come ha sottolineato Alfonso Signorini: “Non hai avuto esitazione ad abbracciare questa nuova vita che sta germogliando dentro di te”. Ilaria Clemente ha svelato di essere di tre settimane e di aver fatto le analisi, perché aveva un ritardo. La nascita dovrebbe avvenire ai primi di giugno.

Dopo aver ricevuto l’abbraccio di tutti i suoi ex coinquilini, la gieffina ha lasciato definitivamente il reality show, svelando di sentire la mancanza delle persone che restano rinchiuse nelle mura della Casa più spiata d’Italia.

Jessica Morlacchi e Yulia Bruschi: confronto-scontro

Jessica Morlacchi e Yulia Bruschi sono due delle protagoniste assolute del Grande Fratello 2024, visto che, fin dai primi giorni, si sono fatte notare, rispetto al resto del gruppo, per il loro rapporto conflittuale. Anche se la cantante ha raccontato di aver provato degli approcci nei confronti della compagna d’avventura, il loro rapporto non è mai sbocciato davvero e, nel corso dello scorso episodio del reality show, le due sono state protagoniste di un confronto molto acceso.

In apertura della puntata del 3 ottobre 2024, Alfonso Signorini è tornato sull’argomento e ha isolato le due ragazze nella Mistery Room per confrontarsi. Le due, però, non sono arrivate neanche lontanamente a una riappacificazione e, in seguito, il conduttore televisivo ha mostrato le opinioni di altri inquilini sul comportamento di Jessica Morlacchi. Le ragazze di Non è la Rai hanno dichiarato di non capire veramente il carattere della cantante, che a loro sembra costruita e che non riescono a capire a fondo. Pamela Petrarolo, in particolare, ha affermato che Jessica Morlacchi vorrebbe essere Yulia Bruschi, per piacere a Giglio.

Sull’argomento è intervenuto anche Michael Castorino, che è convinto del fatto che la cantante istighi la compagna d’avventura il più possibile, proprio per farla sbottare. Anche Luca Calvani ha attaccato Jessica Morlacchi, ritenendo il suo atteggiamento esagerato e affermando che, essendo lei già abituata allo spettacolo, dovrebbe utilizzare meno veemenza nei confronti della compagna d’avventura.