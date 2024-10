La puntata del Grande Fratello in onda lunedì 30 settembre non è stata priva di duri confronti. Si è partiti subito con un triangolo amoroso che sta appassionando il pubblico e, al contempo, generando forti divisioni nella casa di Cinecittà. Ecco gli episodi chiave di questa puntata.

Jessica Morlacchi, Giglio e Yulia, voto: 7

Da apprezzare enormemente l’onestà di Jessica Morlacchi, che non ha paura delle proprie emozioni. Fa capire a Luca Giglioli che le piace e si gioca le proprie carte. Accetta poi con dignità il 2 di picche, senza per questo cambiare opinione su di lui o dare il via a una “campagna d’odio” come visto in passato. Una cotta non passa via così in fretta, del resto: “Ho sognato, che male c’è”.

Da apprezzare anche la volontà di lui di chiarire le acque tra loro, facendo un passo indietro. Peccato però che il confronto/scontro con Yulia Bruschi non sia stato altrettanto maturo. Lei è stata dipinta come terzo incomodo, il che non la fa impazzire. In casa le due donne sparlano l’una dell’altra. Il tema cardine per la Morlacchi è il fatto che l’altra concorrente sia fidanzata. Commenti piccati a causa della gelosia da una parte e un po’ di malsana voglia di visibilità dall’altra. Del resto si sa che le storie “d’amore” aiutano nel percorso al GF.

La storia di Helena, voto: 8

Si parla di Helena stasera per la prima volta in relazione al suo rapporto con alcune persone in casa. C’è chi la ritiene poco rispettosa, come Enzo Paolo Turchi, ad esempio. Beatrice Luzzi la difende e con lei anche Alfonso Signorini.

Il suo momento giunge però in seguito in Mistery Room. Qu si parla della sua vita e del suo rapporto con i genitori, di fatto assenti. L’unico modo per sopravvivere alle favelas è l’allegria, dice. Ha raccontato d’aver lasciato casa a 16 anni, arrivando in Italia a 23: “Mamma non la sento da un anno e mezzo. Lei non vuole più parlare con nessuno, da quando non abbiamo più un contatto economico. (…) Non so neanche se è viva”.

Jessica contro Yulia, voto: 2

La maturità mostrata nella gestione della situazione Giglio crolla nel confronto con Yulia. Duro confronto tra Morlacchi e Bruschi, con la cantante che lamenta: “Mi fissava”. La giovane cubana ha però risposto: “Mi ha dato della disgraziata”. Livello davvero basso, insomma. Del resto si sa che gli schieramenti, soprattutto se tanto accesi e netti, aiutano a tenere alta l’attenzione del pubblico.

Le nomination, voto 6

È tempo di nomination e le motivazioni la dicono sempre lunga su quelli che sono i concorrenti. Luca apprezza Michael, perché “è sempre carino”. Gli è stato riferito però che alle spalle è tutt’altra persona.

Mariavittoria punisce Shaila per delle risposte piccate, mentre Iago ce l’ha con Ila per le faccende domestiche. Giglio invece nomina Clarissa. Il motivo? La sente lontana. Ila tira in ballo Javier, dal quale si è allontanata, mentre lui nomina Clarissa per lo stesso motivo, mentre la Burt fa il nome di Giglio.

Michael non ha digerito le parole di Iago, che gli ha dato dell’attore (e non era un complimento professionale per una futura carriera). Shaila si sente giudicata da Mariavittoria, mentre Amanda punisce Iago per il suo “attacco frontale” a Lorenzo. Le Non è la Rai e Yulia nominano Mariavittoria perché influenzabile (da Jessica, ndr). Enzo Paolo Turchi nomina Ila solo perché non la conosce, mentre Helena punisce Iago per le parole su Lorenzo. Tommaso è invece distante da Clarissa e così la nomina. Jessica nomina Javier, poco onesto nel parlare di Shaila, mentre Lorenzo nomina Iago per i suoi pregiudizi basati sul nulla. Televoto aperto: chi volete salvare tra Amanda, Clarissa, Iago e Mariavittoria?