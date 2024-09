La puntata del Grande Fratello di lunedì 30 settembre ha avuto inizio in nome dell’amore, o comunque dell’attrazione. Jessica Morlacchi si è sentita trasportare da un sentimento nuovo e inatteso per Luca Giglioli. Qualcosa che è va oltre l’aspetto fisico. Tra i due, però, ha trovato spazio Yulia, scatenando una certa acredine.

Jessica Morlacchi, delusione d’amore

Jessica Morlacchi è stata subito chiamata in confessionale da Alfonso Signorini. Si è presa una cotta per Lucca Giglioli, ma il tutto si è trasformato in un doloroso due di picche. Lei ha spiegato di vergognarsi un po’ del fatto di provare qualcosa per un 24enne (Morlacchi ha 37 anni), assicurando tutti della sua grande maturità: “Ne dimostra 30-32”.

Il problema però non è questo, a dire il vero. In un filmato si rivivono gli ultimi giorni, tra scherzi, coccole, baci e qualche ammiccamento. A una domanda a bruciapelo, Giglio si è anche lasciato un bel po’ andare: “Se fossimo stati fuori, non avremmo soltanto dormito insieme. Saremmo andati oltre”.

Tutto questo lascerebbe pensare a un interesse reciproco, ma ecco l’amara sorpresa. Lui ha trovato il coraggio di chiederle un confronto faccia a faccia, da soli. Le ha detto di vederla come una sorella, temendo d’aver sbagliato qualcosa nel suo approccio. Non vorrebbe vederla soffrire e per questo ha preferito interrompere il tutto sul nascere.

Di fatto Giglioli ha archiviato gli ultimi giorni come un gioco. Qualcosa che ha però iniziato a vedere come pericoloso per i sentimenti della Morlacchi. Lei lo ha rassicurato, per poi lasciarsi andare a qualche lacrima: “Ho sognato, che male c’è”. In confessionale spiega come oggi sia tornata una certa normalità ma di certo lui le piace ancora.

La verità però viene svelata dallo stesso Signorini. Le telecamere hanno ripreso altro, ovvero una certa complicità tra Luca Giglioli e Yulia Bruschi. È lei il terzo elemento in questo triangolo amoroso alquanto amaro.

GF, Yulia e Giglio

In studio, Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi sono d’accordo: non è detta l’ultima parola. La giornalista spiega a Jessica Morlacchi come la differenza d’età in amore sia un tema ormai vecchio. Non dovrebbe essere un problema per nessuno ormai. Le suggeriscono inoltre di giocare sul lungo periodo, attendendo il momento giusto. Nulla è ancora deciso e al Grande Fratello tutto può cambiare. Del resto non è sembrato che lei fosse del tutto indifferente a Giglio.

È però evidente una differente attrazione con Yulia, che però non accetta la definizione di terzo incomodo. Ciò che sta accadendo è molto strano, dal momento che la concorrente non è affatto single. Fuori c’è un fidanzato che l’attende ma le sue parole lasciano presagire una crisi. La concorrente ha infatti spiegato di sentire la sua mancanza soltanto a tratti.

Fonte: IPA

Tra le due donne è scontro aperto, con la Morlacchi che ne ha tante da dire. Si è sfogata con vari compagni d’avventura in questi giorni: “Sono sicura che Yulia finirà con Giglio. (…) A breve lascio quel letto e ci si infilerà lei. (…) Ma voi vi comportereste così da fidanzati? Mi ha fatto anche vedere l’anello, che finirà al compro oro”.

Di colpo il Grande Fratello sembra avvicinarsi tremendamente a Temptation Island. In puntata infatti Yulia ha spiegato la sua frase in merito al fidanzato che l’attende fuori: “Se ho detto che mi manca a tratti è perché voglio focalizzarmi sul mio percorso. Tengo alla persona che è fuori e gli voglio bene”.

Una storia che continuerà a intrattenere il pubblico nelle prossime settimane, magari tirando in ballo anche questo fidanzato silente che, per il momento, viene un po’ maltrattato. Si può dire, volendo assegnare dei punti, che oggi è Yulia in netto vantaggio. Il motivo sta nella frase di Giglio, sospinto da Alfonso Signorini. Un sì molto onesto, in risposta alla seguente domanda: “Yulia ti attrae di più fisicamente?”.