Fonte: IPA Ilaria Clemente

Il Grande Fratello 2024 è appena iniziato ma si fa già avvincente, e non per via delle dinamiche di gioco. A poche settimane dall’inizio del reality, i canali social ufficiali dello show condotto da Alfonso Signorini annunciano l’uscita dalla casa di uno dei concorrenti. Si tratta della nip Ilaria Clemente, la cui uscita dal Gf dovrebbe essere temporanea. Gli autori parlano di motivi personali, ma stando ai rumors sul web il motivo sembra essere un altro.

Ila fuori dal Grande Fratello: l’ipotesi di una gravidanza

“Ilaria Clemente, per motivi personali, lascia momentaneamente la casa di Grande Fratello”: così gli autori del reality show hanno annunciato l’abbandono – che si annuncia temporaneo – di Iaria Clemente, detta Ila. La comunicazione è stata rilasciata nel pomeriggio di martedì 1 ottobre e i cosiddetti “motivi personali” non sono stati precisati. Seppur sui social qualcuno avanza un’ipotesi.

I fan più attenti del programma, quelli che seguono i concorrenti in diretta appena ne hanno occasione, hanno rivelato sul web che Clemente avrebbe confidato alle amiche coinquiline di avere un ritardo. L’ipotesi, dunque, è quella di una possibile gravidanza della concorrente 30enne. In questo caso, Ila sarebbe fuori per sottoporsi a un test di gravidanza che, se dovesse rivelarsi positivo, potrebbe spingerla ad abbandonare definitivamente il gioco. Nessuna conferma è stata tuttavia rilasciata dalla trasmissione.

Ilaria Clemente, la nip innamorata

Una dolce attesa non sarebbe una notizia così sconvolgente, la romana Ilaria Clemente è infatti da anni in coppia stabile con Daniele, anche lui romano. Un grande amore che, fin dall’inizio della vita dietro la porta rossa, ha fatto sentire la sua mancanza: “Mi manca da morire… Poi a me non succedeva da tantissimo di stare così distanti, tipo 6 anni… È di una purezza unica, ma già il fatto di non avermi frenata per questa esperienza”, è stato lo sfogo della concorrente.

Ilaria e Daniele vivono assieme e, il momento più duro, ha raccontato la nip, è stato quello dell’arrivederci: “L’ultimo saluto è stato devastante. Io e Daniele abbiamo convissuto e la sera prima di entrare nella casa eravamo insieme io e lui oltre ad una cena in compagnia di amici per i saluti. Il momento devastante è stata l’ultima telefonata, avevo il cuore rotto”.

Ilaria Clemente, esperta di cyber security che difende dagli attacchi informatici per un’azienda automotive, si era fatta notare per un carattere solare e spigliato, e per un passato non così semplice. Negli ultimi anni, la “cervellona” (così la chiamano gli amici) ha perso 40 kg, ma alle giovani spettatrici ha ribadito: “Vorrei dire a tutte le ragazze in fissa per il fisico, pensate al cervello, è più importante”.

Pochi giorni prima l’uscita di Clarissa Burt

Pochi giorni prima dell’annuncio dell’uscita di Ilaria Clemente, era stata l’attrice Clarissa Burt a lasciare la casa del Grande Fratello, “per andare a ricevere una importante onorificenza”. La concorrente ha fatto poi rientro nel gioco qualche giorno dopo, ma le critiche degli spettatori non sono mancate. “Ormai sembra un albergo” sono i commenti sui social, “la porta rossa è forse diventata una porta girevole?”.