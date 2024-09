Fonte: IPA Jessica Morlacchi

Amori, passioni, storie di vita: il 26 settembre va in onda una nuova puntata del Grande Fratello, in cui il televoto è destinato a decretare il concorrente preferito dal pubblico. In questa serata, a partire dalle 21,35, vediamo il prosieguo delle dinamiche all’interno della Casa, con Alfonso Signorini al timone dello show accompagnato da Cesara Buonamici, Rebecca Staffelli e Beatrice Luzzi. Il televoto è rimasto aperto da lunedì e dopo i due preferiti – Jessica Morlacchi e Tommaso – il pubblico è chiamato a scegliere un altro nome da preservare. Da queste votazioni, emerge il primo vero concorrente a rischio eliminazione della stagione 2024-2025 del reality.

Chi è l’eliminato del Grande Fratello

Nella puntata del 26 settembre, condotta da Alfonso Signorini, non sono previsti inquilini eliminati. Tre sono i concorrenti al centro delle attenzioni del pubblico, essendo i più votati per il televoto non eliminatorio: Iago Garcia, Yulia Bruschi e Ilaria Clemente. Questo televoto, in realtà, serve a decretare l’immunità per le prossime nomination, permettendo al favorito di evitare l’eliminazione nella prossima puntata che è anche la prima di questa stagione.

Secondo i sondaggi condotti su ForumFree, Iago Garcia sembra essere il chiaro favorito con il 39% delle preferenze e quindi la maggioranza dei voti. L’attore, già noto al grande pubblico per il ruolo di Olmo Mesia ne Il Segreto, ha conquistato i telespettatori anche grazie alla sua personalità e alla sua reazione alle nomination, suscitando empatia e supporto. In seconda posizione si trova Yulia Bruschi, che ha ottenuto consensi nonostante una recente discussione accesa con Jessica Morlacchi, mentre Ilaria Clemente risulta la meno votata tra i tre. Tuttavia, bisogna tenere presente che le percentuali non distanziano eccessivamente i concorrenti, quindi fino all’ultimo momento, il risultato potrebbe riservare sorprese.

Se le preferenze dovessero rimanere invariate fino alla chiusura del televoto, Iago Garcia otterrebbe l’immunità, mentre Yulia e Ilaria continuerebbero il loro percorso senza eliminazioni, dato che questo televoto non prevede l’uscita di alcun concorrente dalla Casa. Quello di Ila è quindi un destino contrario rispetto a quello di Jessica Morlacchi, che con Tommaso è risultata la preferita del pubblico. Le due hanno già un rapporto molto bello e, mentre il pubblico vorrebbe fuori proprio Ilaria Clemente, per la voce dei Gazosa è diventata invece un grande punto di riferimento.

Chi potrebbe uscire senza televoto

Oltre alle dinamiche del televoto, la puntata del 26 settembre potrebbe aprire alla possibilità di nuovi provvedimenti per alcuni concorrenti. In particolare, il trio di ex soubrette di Non è la Rai, rappresentato da Ilaria Galassi, Eleonora Cecere e Pamela Petrarolo, potrebbe essere a rischio squalifica a causa di un episodio di body shaming nei confronti di Ilaria Clemente. Le tre, partecipando come un unico concorrente, rischiano di vedere compromesso il loro percorso all’interno del gioco, anche se non è ancora chiaro se il provvedimento sarà severo o limitato a un semplice richiamo.

Non si esclude nemmeno la possibilità di un televoto flash, ma non è possibile trascurare il recente malore che ha colpito Pamela Petrarolo e che ha richiesto l’intervento dei suoi compagni. Niente di grave, ma ulteriori aggiornamenti arrivano dalla diretta del 26 settembre, dalle 21,35, su Canale5.