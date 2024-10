Sondaggi Grande Fratello, chi esce stasera 7 ottobre

Fonte: IPA Clayton Norcross

Torna il Grande Fratello, in diretta, nella serata di lunedì 7 ottobre. I sondaggi hanno messo in evidenza uno scenario piuttosto chiaro, delineando le preferenze del pubblico nei confronti dei quattro concorrenti in sfida: Iago Garcia, Clayton Norcross, MariaVittoria Minghetti e Yulia Bruschi. Le percentuali raccolte mostrano un quadro che sembra consolidarsi, con un nome in particolare che ha saputo catturare l’attenzione degli spettatori, nonostante le critiche ricevute all’interno della Casa più spiata d’Italia. Stasera, il conduttore Alfonso Signorini svela in diretta il risultato finale del televoto, che non determina un’eliminazione, ma sancisce chi guadagna l’immunità e chi, invece, finisce direttamente in nomination per la prossima puntata.

Sondaggi Grande Fratello, i quattro nominati al televoto

Il Grande Fratello di quest’anno ha già visto due concorrenti lasciare il gioco. La prima eliminazione ufficiale è stata quella di Clarissa Burt, attrice e icona del cinema, eliminata nel primo televoto di quest’edizione. Ilaria Clemente, invece, ha abbandonato volontariamente la Casa dopo aver scoperto di essere incinta, un evento che ha commosso il pubblico e i suoi compagni di avventura.

Per il televoto di questa settimana, sono quattro i nominati: Iago Garcia, attore spagnolo noto al grande pubblico per la sua partecipazione a Il Segreto; Clayton Norcross, celebre per il ruolo di Thorne Forrester in Beautiful; MariaVittoria Minghetti e Yulia Bruschi. A differenza delle scorse votazioni, questa volta il televoto non comporta l’uscita di uno dei concorrenti, ma decreta chi tra loro è immune e chi deve affrontare nuove sfide entrando di nuovo in nomination.

Secondo i sondaggi pubblicati su ForumFree, Iago Garcia sembra essere il concorrente più amato e votato dal pubblico, con una percentuale di ben il 36,65%. Nonostante le controversie che lo hanno visto protagonista, in particolare il duro confronto con Lorenzo Spolverato, Iago continua a catalizzare le attenzioni del pubblico, dividendo gli spettatori tra chi lo sostiene per il suo carattere forte e determinato, e chi invece lo trova troppo rigido e poco empatico.

A seguire Iago nella classifica dei preferiti c’è MariaVittoria Minghetti, che ha ottenuto il 27,96% dei voti. La giovane concorrente, una tra le ultime entrate, ha saputo conquistare il cuore di molti grazie alla sua spontaneità e al suo modo di fare autentico, che le ha permesso di emergere rispetto ad altri concorrenti. Tuttavia, pur risultando tra i più votati, il distacco rispetto a Iago rimane netto, indicando una chiara preferenza del pubblico per l’attore spagnolo.

Più staccata in terza posizione troviamo Yulia Bruschi, che ha ottenuto il 22,67% dei voti. Anche se Yulia non sembra aver conquistato la stessa quantità di fan di Iago e MariaVittoria, il suo profilo elegante e riservato ha comunque catturato una fetta di pubblico, malgrado i continui scontri con Jessica Morlacchi. Resta da vedere se nelle prossime puntate riuscirà a emergere maggiormente.

Infine, Clayton Norcross chiude la classifica con solo il 12,72% dei voti. Nonostante la sua notorietà derivata da Beautiful, sembra che il pubblico italiano non abbia particolarmente apprezzato il suo percorso all’interno della Casa fino a ora e addirittura rischia un provvedimento disciplinare. Clayton, pur essendo un volto conosciuto, fatica a entrare nelle dinamiche del gioco in modo incisivo e questo potrebbe penalizzarlo ulteriormente nelle prossime settimane.

Il ruolo di Iago Garcia

Il dato più interessante di questa tornata di televoto è senza dubbio il risultato ottenuto da Iago Garcia. Con il 36,65% dei voti, l’attore spagnolo si posiziona nettamente in testa, confermando la sua capacità di polarizzare l’attenzione sia dentro che fuori dalla Casa. La sua personalità forte e decisa ha suscitato reazioni contrastanti: mentre una parte del pubblico lo apprezza per il suo temperamento, altri lo trovano troppo duro e freddo. La sua rivalità con Lorenzo Spolverato, in particolare, ha catalizzato molte delle dinamiche recenti all’interno della Casa, creando una spaccatura tra chi lo sostiene e chi lo critica apertamente.

Il confronto tra Iago e Lorenzo, avvenuto durante la scorsa puntata e gestito da Alfonso Signorini, non ha portato alla riconciliazione sperata. Nessuno dei due ha fatto un passo indietro, mostrando un atteggiamento intransigente che ha diviso l’opinione pubblica. Per molti, Iago è un leader naturale, capace di imporsi con autorevolezza; per altri, invece, è un personaggio troppo rigido, che fatica a creare legami profondi con i compagni di gioco.