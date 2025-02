Fonte: IPA Alfonso Signorini

Torna in Grande Fratello, in onda lunedì 3 febbraio 2025 su Canale5. Il reality, condotto da Alfonso Signorini e prodotto da Endemol Shine Italy, vedrà al suo fianco in studio Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, mentre Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti social dei telespettatori. I concorrenti in nomination sono 6 e, anche questa sera, il televoto sarà eliminatorio. Ma chi lascerà per sempre la Casa? I risultati dei sondaggi parlano di una possibile eliminazione di Ilaria Galassi, che appare sempre più insofferente nei confronti delle dinamiche interne al gioco. Ma cosa succederà il 3 febbraio?

Grande Fratello, le anticipazioni del 3 febbraio

Nella scorsa puntata, andata in onda il 30 gennaio, è stato eliminato Bernardo Cherubini, fratello di Jovanotti (primo super ospite al Festival di Sanremo), che ha ricevuto il minor numero di voti dal pubblico. Subito dopo, sono finiti in nomination Emanuele Fiori, Iago Garcia, Ilaria Galassi, Jessica Morlacchi, Luca Giglio e Zeudi Di Palma. Uno di loro dovrà abbandonare la Casa più spiata d’Italia durante la puntata di lunedì sera.

Nel corso della serata verrà raccontata la storia di Chiara Cainelli, una delle concorrenti più amate dal pubblico e tra le ultime entrate in gioco. La ragazza ha vissuto un’infanzia difficile e finalmente avrà l’opportunità di rivedere la madre, arrivata dalla Bolivia, dopo anni di sacrifici per crescere i suoi figli. Sarà un momento di grande commozione, di quelli a cui ci ha abituato Alfonso Signorini nel corso degli anni.

Un altro protagonista della puntata sarà Lorenzo, che riceverà una lettera importante. Il contenuto della missiva è ancora top secret, ma si prevede che possa riguardare una persona speciale del suo passato. Le sue reazioni saranno decisive per il suo percorso nel reality. Spolverato è uno dei protagonisti di quest’edizione del programma, soprattutto per la relazione che ha ingaggiato con Shaila Gatta e che non sta andando come aveva previsto.

Il triangolo amoroso Javier-Zeudi-Helena

La dinamica tra Javier, Zeudi ed Helena continua a essere al centro delle discussioni all’interno della Casa. Dopo settimane di tensioni e cambi di rotta nei sentimenti, arriverà il momento della verità: chi tra Zeudi ed Helena conquisterà definitivamente il cuore di Javier? O il concorrente deciderà di restare solo? Il pubblico è diviso e attende con ansia sviluppi inaspettati.

Un altro confronto atteso è quello tra Shaila e Iago. La ragazza ha più volte manifestato il suo disappunto per il modo in cui Iago ha parlato di lei e ora avrà l’occasione di affrontarlo direttamente. Sarà un faccia a faccia acceso, con possibili ripercussioni sulle dinamiche del gioco. L’attore spagnolo è stato ripescato dopo essere stato eliminato nel corso delle prime settimane del reality ed è finito subito in nomination.

Quando e dove vedere il Grande Fratello

La nuova puntata del Grande Fratello va in onda il 3 febbraio in diretta su Canale5 e in contemporanea su Mediaset Infinity. Lo show vive anche sui social attraverso l’hashtag ufficiale che ogni settimana raccoglie centinaia di commenti. Non solo, per chi desidera vedere la puntata nei giorni successivi alla diretta, questa rimane fruibile sulla piattaforma digitale di Mediaset.