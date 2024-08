Diletta Leotta per la nuova Mediaset di Berlusconi: il futuro di Ilary Blasi

Diletta Leotta sarà il nuovo volto di Mediaset? Il primo passo c'è e non è da escludere un'eventualità Blasi come Ilaria D'Amico

Fonte: IPA Ilary Blasi e Diletta Leotta

Pier Silvio Berlusconi prosegue il suo ambizioso progetto di ristrutturazione di Mediaset. La creatura di suo padre ha cambiato aspetto in maniera parziale e, guardando ai prossimi anni, potrebbe farlo ulteriormente. Non un processo semplice, anzi, che vive di tanti piccoli e grandi interventi, anno dopo anno.

L’ultimo in ordine cronologico è l’inserimento di Diletta Leotta nel palinsesto. La celebre presentatrice condurrà La talpa, che fino a poco tempo fa sembrava potesse andare a Ilary Blasi. Una mossa a sorpresa, soprattutto dopo le rassicurazioni di Berlusconi a novembre scorso: “Siamo soddisfatti di Ilary Blasi e l’intenzione sarebbe quella di andare avanti con lei. Non abbiamo motivi per non farlo”. In pratica, però, si è andati in tutt’altra direzione, al punto da lasciar ipotizzare un nuovo equilibrio, tra informazione e intrattenimento, tra Myrta Merlino, Bianca Berlinguer, Diletta Leotta e Silvia Toffanin.

Il futuro di Ilary Blasi

La conduzione de L’isola dei Famosi sembrava la soluzione perfetta per Ilary Blasi. Non un impegno a tempo indeterminato, certo, ma capace di far resistere il reality alla prova del tempo. A confronto, il tentativo di Vladimir Luxuria non può dirsi vincente. Mediaset pensa dunque a un nuovo cambio ma non un passo indietro, sembrerebbe. Voci di corridoio suggeriscono Elenoire Casalegno al vaglio, e Ilary? Per lei Battiti Live e nient’altro (eccezion fatta per la seconda stagione di Unica su Netflix).

Durante la presentazione dei palinsesti, Pier Silvio Berlusconi si è ritrovato a parlare della celebre presentatrice. Si è complimentato per i numeri di Battiti Live, ipotizzando un suo ritorno alla conduzione dello show live anche nel 2025: “Se poi ci saranno altri progetti, che saranno adatti a lei e le interessano, ci farà piacere che Ilary lavori con noi”.

Uno spazio ridotto, dunque, al netto dei sorrisi dinanzi alla stampa. Qualcosa che ha spinto al nascere di un’indiscrezione: il raffreddamento del rapporto tra Ilary Blasi e Silvia Toffanin. Il motivo? Il celebre e potente compagno, padre dei suoi figli.

Diletta Leotta a Mediaset

Per una Ilary Blasi che vede ridotto il proprio impegno a Mediaset, c’è Diletta Leotta che fa il proprio esordio. Questo avviene in punta di piedi ma, al tempo stesso, in maniera rischiosa. A lei l’arduo compito di riportare in vita La talpa.

Sappiamo che Berlusconi ha chiesto a Maria De Filippi di modificare un po’ il format, così da renderlo più appetibile. Sarà però la famosa conduttrice sportiva a dovervi aggiungere quel non so che in grado di rendere un’edizione amata o detestata.

Non ha detto addio a Dazn e, al momento, non sembra intenzionata a farlo. Non ha neanche fatto un passo indietro dal suo impegno radiofonico. Diletta Leotta è un po’ ovunque, considerando anche il suo podcast sulla maternità. Ma soprattutto potrebbe essere un nuovo tassello nella ristrutturazione tanto agognata da Pier Silvio Berlusconi.

Sotto l’aspetto dell’immagine ci siamo di certo, soprattutto dopo maternità e matrimonio. Si ha l’impressione che la rete non voglia eccessi, come reso chiaro anche ad Alfonso Signorini sul fronte Grande Fratello. Con Diletta sarà un esperimento, come il nuovo programma assegnato a Silvia Toffanin, connesso ad Amici.

Ancora cambiamenti all’orizzonte e, se il passato della bionda conduttrice insegna qualcosa, è giunta a Mediaset per mettere radici. Sotto questo aspetto la sua carriera parla chiaro. A Sky ha lavorato a lungo, a partire dal 2012 con Sky Meteo 24. Ha ottenuto programmi tutti suoi e ha lasciato all’apice, divenendo il volto di Dazn. Si è messa alla prova sul web e sulla radio, ottenendo ottimi risultati, e ora mira a un pubblico differente e di massa.

Sulla rete satellitare era riuscita a prendere il posto di Ilaria D’Amico, ora non è da escludere possa fare lo stesso con Ilary Blasi. Ciò non vuol dire che ci siano stati o si prevedano scontri, sia chiaro. Nel valzer dei programmi, però, se anche una veterana come Barbara D’Urso non è risultata “al sicuro”, è davvero difficile parlare di posti certi e garantiti.