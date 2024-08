Fonte: IPA; ANSA Ilary Blasi e Silvia Toffanin

Per quanto sorprendente possa essere, sembra davvero finita la lunga amicizia tra Ilary Blasi e Silvia Toffanin. Le due hanno mosso insieme i primi passi nel mondo della televisione, per poi prendere strade differenti.

Entrambe apprezzatissime conduttrici, ma la prima ha cambiato più volte studio mentre la seconda ha scelto di restare ancorata al suo, quello di Verissimo. Ecco cos’è successo tra le due, conosciutesi nel 2001 durante Passaparola, dov’erano entrambe letterine.

Blasi e Toffanin, addio

Il rapporto tra Ilary Blasi e Silvia Toffanin sembra finito e, stando alle ultime voci in merito, non nel migliore dei modi. Un rapporto durato più di 20 anni, crollato come un castello di carte. Non è la prima volta che si parla di un rapporto di lunga data deteriorato per la Blasi. Nel recente passato era stato ipotizzato un duro scontro con Alvin ma, com’è evidente dal fatto che i due co-conducano Battiti Live, c’era poco di vero in merito.

Allo stesso modo stupisce enormemente l’ipotesi che con la Toffanin sia tutto finito. In numerose interviste e in svariati post Instagram le due hanno sottolineato d’avere un rapporto molto stretto. Non si sono più separate dall’inizio degli anni Duemila, fino a questo momento.

Cos’è successo

A lanciare la notizia dell’allontanamento tra Ilary Blasi e Silvia Toffanin è stato Andrea Dandolo. Ne ha parlato nella rubrica I buoni, belli, i cattivi, nel settimanale Oggi. Un legame di colpo raffreddatosi e il motivo sarebbe da rintracciare in una persona, più che in un evento. Parliamo del compagno della padrona di casa di Verissimo, Pier Silvio Berlusconi.

I due sono fianco a fianco da ormai 22 anni e tra la Blasi e l’attuale presidente di Mediaset non sembra esserci mai stato alcun problema. Ciò almeno fino a poco tempo fa. L’ex moglie di Francesco Totti ha infatti perso la conduzione de L’Isola dei Famosi e, sembra, si sia inimicata il suo datore di lavoro a causa dell’accordo stretto con Netflix per Unica, parte 1 e 2.

Non è stata di colpo “fatta fuori”, in stile Barbara D’Urso, ma relegata a Battivi Live. Piccoli passi d’avvicinamento al suo addio a Mediaset, verrebbe da pensare. Non le è stato affidato neanche il reality La Talpa, che sarà condotto dalla nuova arrivata Diletta Leotta (per molti, sua sostituta negli equilibri di Mediaet). A ciò si aggiunge anche un nuovo programma per la Toffanin, legato ad Amici di Maria De Filippi. Ancora una chance persa per ricucire il legame tra Berlusconi e Blasi. Lo spazio è sempre meno e le due amiche si ritrovano, oggi, su due schieramenti differenti.

Nessuna delle due ha commentato la vicenda. Al momento Ilary Blasi si sta godendo le sue vacanze estive, dapprima in Sud Africa e poi in Cappadocia, per poi approdare a Mykonos, in Grecia. Al suo fianco c’è sempre il compagno Sebastian Muller, con i fan certi che sia incinta, avendo avvistato un “misterioso pancino” nelle ultime foto.