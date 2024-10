Ilary Blasi interviene sul flirt Totti-Jacobelli: “Qua non vedo borse, vedo Gente…”

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Non si è fatta attendere la reazione di Ilary Blasi, sempre pronta a giocare d’ironia anche quando si tratta di argomenti delicati come il chiacchierato flirt tra il suo ex marito, Francesco Totti, e la giornalista sportiva Marialuisa Jacobelli.

Con il suo inconfondibile stile, la showgirl ha voluto lanciare una frecciatina su Instagram, facendo leva su uno sketch di Paolo Camilli che ha strappato sorrisi a molti, ma ha sollevato anche qualche domanda. È stato un modo per affrontare con leggerezza il nuovo capitolo delle vicende sentimentali di Totti, che sembra non perdere mai l’attenzione dei media.

L’ironia tagliente di Ilary Blasi

Ilary Blasi, che sui social continua a mantenere una forte presenza, ha condiviso una storia su Instagram che non è passata inosservata. Nel video, si vede uno spezzone dell’ultimo spettacolo di Paolo Camilli, attore e regista, in cui viene inscenata una conversazione tra Ilary e sua madre Daniela.

“A ma’, hai sentito?” esclama la finta Ilary interpretata da Camilli, in un momento volutamente comico e irriverente. “Non è che è il fantasma di una borsa rimasta nel soppalco?”, risponde Camilli nel ruolo della madre, alludendo con astuzia alla famosa guerra delle borse e dei Rolex, tema centrale della separazione e del divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti.

Ma è la battuta finale che ha colpito più di tutto: “No ma’, peggio, qua non vedo borse, vedo la Gente…”. Un riferimento chiaro e pungente al settimanale Gente, che ha paparazzato Totti e la Jacobelli fuori da un hotel di Roma, in una situazione che ha dato il via a un vortice di gossip e speculazioni.

Lo sketch si chiude tra le risate del pubblico, ma il messaggio è decisamente diretto e segna un momento di grande sarcasmo da parte della Blasi, che con poche parole riesce a lasciare il segno.

Il flirt tra Totti e Marialuisa Jacobelli

Il gossip intorno alla presunta relazione tra Francesco Totti e Marialuisa Jacobelli ha iniziato a circolare rapidamente dopo che il settimanale Gente ha pubblicato delle foto che li ritraggono insieme all’esterno di un hotel romano.

Entrambi sono stati immortalati mentre entravano e uscivano dall’edificio, con la Jacobelli che non ha esitato a confermare il legame durante un’intervista: “Due più due fa sempre quattro, se ci sono le foto… è evidente“. Parole che non lasciano molto spazio ai dubbi, soprattutto quando si tratta di un personaggio mediatico come l’ex capitano della Roma.

Marialuisa Jacobelli non è solo una giornalista sportiva, ma anche una conduttrice e influencer con oltre 4 milioni di follower su Instagram. Figlia di Xavier Jacobelli, ex direttore di Tuttosport, Marialuisa ha costruito una carriera nel mondo dello sport grazie alla sua partecipazione a programmi come Sport Mediaset e Dazn.

Ma la sua presenza mediatica ha iniziato a crescere vertiginosamente quando ha partecipato a Temptation Island nel 2020, mettendo in mostra il suo fascino e il suo talento televisivo. Oltre alle sue competenze professionali, Jacobelli è spesso al centro dell’attenzione anche per la sua vita privata, avendo già affrontato un flirt mediatico con il calciatore Kylian Mbappé.

Silenzio totale da parte di Totti e Bocchi

Mentre Ilary Blasi non si è trattenuta dal commentare, almeno in modo indiretto, l’argomento, il silenzio di Francesco Totti e della sua attuale compagna Noemi Bocchi è stato assordante.

Nonostante le foto e i gossip che si susseguono, Totti e Bocchi non hanno rilasciato alcuna dichiarazione, né sui social né attraverso interviste. Anche se, ieri durante la partita del figlio il calciatore avrebbe lasciato lo stadio in fretta e furia scortato da cinque uomini delle forze dell’ordine.

Anche il profilo di Marialuisa Jacobelli è rimasto silente, tranne qualche storia dedicata al calcio e alla cerimonia di assegnazione del Pallone d’Oro. Questa discrezione potrebbe essere un tentativo di evitare ulteriori speculazioni o semplicemente una decisione consapevole di lasciare che il clamore mediatico si spenga da solo.