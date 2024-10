Fonte: Ufficio Stampa Striscia la Notizia Francesco Totti e Noemi Bocchi ricevono il Tapiro

Un periodo decisamente particolare per Francesco Totti. L’ex capitano della Roma credeva d’aver finalmente archiviato la fase in cui poteva essere di fatto indicato come uno dei soggetti preferiti del mondo gossip. Ci si è ritrovato invece nuovamente invischiato. Si parla infatti tantissimo della sua relazione con la giornalista sportiva Marialuisa Jacobelli, che il diretto interessato non conferma affatto. Sparito dalla circolazione per un po’, si è ritrovato faccia a faccia con Valerio Staffelli al ritorno in Italia.

Tapiro per Totti e Noemi Bocchi

Un Tapiro d’Oro condiviso per Francesco Totti e Noemi Bocchi. I due sono stati a Miami per alcuni giorni, allontanandosi dalle tante news scatenate dalle parole della giornalista sportiva Marialuisa Jacobelli.

Al ritorno dagli Stati Uniti, però, la coppia è stata accolta dall’inviato di Striscia La Notizia Valerio Staffelli. Immancabile il Tapiro per i due, con consegna completa in onda nella puntata di lunedì 28 ottobre.

Tutto ruota intorno a delle immagini che lo ritrarrebbero uscire da un hotel di Roma insieme all’ormai ben nota giornalista. Il vero scoop è stato però fornito dalla donna, che a domanda diretta ha parlato di una “liason” con la leggenda della Roma. Poche ore dopo la partenza per Miami. Utile per staccare la spina, certo, ma non legata al caso in sé. Il “pupone” aveva infatti in programma un torneo di padel.

Totti rifiuta il Tapiro

Dalla Florida a Fiumicino, eccoli intercettati da Valerio Staffelli. L’inviato non si stanca mai di questi delicati faccia a faccia, spesso portatori di molti problemi. Basti pensare a Fedez, che lo ha di fatto minacciato di querela.

La domanda di Staffelli è irriverente, alla sua maniera: “Ma è vero o è una barzelletta delle sue, questa storia dell’albergo con la giornalista?”. Totti non è però minimamente dell’umore giusto per stare al gioco.

L’inviato allora tenta di provocare anche Noemi Bocchi, così da ottenere almeno un commento: “Questo è un Tapiro condiviso eh, per tutti e due”. Lei però resta in silenzio e il suo compagno risponde: “Allora tienitelo. Voi sapete tutto meglio di me. Io non prendo più Tapiri”. Il tutto corredato da sorrisi un po’ forzati, ma soprattutto tanta voglia di allontanarsi dalle telecamere.

In questo periodo si è scritto di tutto e molti si sarebbero aspettati un allontanamento da parte di Noemi Bocchi. Lei invece a Striscia La Notizia ha tentato brevemente di gettare acqua sul fuoco. Staffelli le ha infatti chiesto come Totti si sia giustificato dinanzi a quelle foto: “Non ne ha avuto bisogno”. La donna ha poi portato la statuetta in auto, ma lui non ne ha voluto sapere. Portiera aperta e Tapiro riposto a terra, prima di allontanarsi definitivamente.

Totti torna in campo

In attesa di conoscere ulteriori sviluppi di questa vicenda, Francesco Totti non sembra riuscire a restare lontano dalle notizie in prima pagina. Il “pupone” sta infatti riflettendo sulla possibilità di tornare in campo in serie A.

Se il progetto dovesse concretizzarsi, avrebbe del clamoroso, considerando i suoi 48 anni. Si sta parlando con insistenza del Como nel suo prossimo futuro. Alla sua età il campo può risultare molto più grande, certo, ma i suoi piedi gli consentirebbero di regalare assist anche da fermo, con chance di arricchire il proprio score personale con calci piazzati e rigori.

Non di secondaria importanza, il suo ritorno regalerebbe enorme visibilità al brand Como, già nota per essere la squadra delle star, considerando alcuni investitori e personaggi famosi apparsi sugli spalti (di recente Hugh Grant, Andrew Garfield e Kate Beckinsale). Ne gioverebbe anche la serie A, che accoglierebbe il calciatore più anziano della sua storia. In questo scenario, inoltre, non sarebbe da escludere un nuovo faccia a faccia proprio con Marialuisa Jacobelli, che potrebbe generare qualche attrito e gossip ulteriore.