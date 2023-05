Antonella Clerici sta male, salta “È sempre mezzogiorno”: “Sono ko”

Antonella Clerici non sta bene. A dichiararlo è stata la stessa conduttrice tv attraverso un post su Instagram nel quale ha svelato i motivi del temporaneo ko e per il quale ha annullato la diretta di È sempre mezzogiorno. La sua speranza è quella di tornare in onda molto presto, qualora le sue condizioni fisiche dovessero permetterglielo. Si tratta infatti di una delle prime volte che dà forfait: è infatti stata davanti alle telecamere in qualsiasi condizione, persino quando era in attesa della sua piccola Maelle e aveva difficoltà a camminare.

Antonella Clerici sta male, il messaggio su Instagram

“Ko. Oggi x la prima volta da che ho memoria non sarò con voi. Un febbrone gigantesco da ieri non mi consente di alzarmi dal letto… È sempre mezzogiorno puntata speciale dolci. Spero arrivederci a domani! Wonder woman inizia ad avere cedimenti…”. Niente di grave, quindi, per Antonella Clerici ma solo una febbre molto alta che le ha impedito di muoversi. Una novità, per lei, abituata a essere in video in qualsiasi condizione. È la grande passione per il suo lavoro a smuoverla ma, stavolta, la debolezza ha avuto il sopravvento.

Il ritorno in televisione potrebbe quindi avvenire molto presto, già nel giro di 24 ore. Antonella Clerici non è solita prendersi molto tempo e, non appena recupera le energie, è sempre pronta per tornare a lavorare. Queste sono inoltre le ultime puntate della stagione di È sempre mezzogiorno, cooking show che ha ripreso in mano dopo l’addio a La prova del cuoco, perciò sono proprio i momenti finali che trascorre col pubblico prima di tornare a settembre.

L’addio alla città e la storia d’amore con Vittorio Garrone

L’ambientazione dello studio di È sempre mezzogiorno deriva proprio da quella originale della sua bellissima casa in Arquata Scrivia, dove ha deciso di trasferirsi dopo aver scelto di lasciare il caos della città e cambiare ritmo di vita. Qui abita col suo compagno Vittorio Garrone, coi loro cani e con la figlia Maelle, che ha avuto dall’amore (ormai finito) con Eddy Martens.

Dei suoi alti e bassi in amore ha parlato al settimanale Oggi, raccontando come affronti – ogni volta – gli sconvolgimenti che riguardano la sua vita: “Sono come l’Araba Fenice: quando pensano che io sia finita, risorgo dal nulla e il destino mette sulla mia strada qualcosa di bello”. Ha inoltre raccontato i motivi che l’hanno spinta a trasferirsi tra i boschi, in un’ambientazione che ama e dalla quale si è sentita accolta fin dal principio: “Nel 2018 ero prosciugata dagli impegni e sentivo che volevo vivere sino in fondo la storia con Vittorio. È l’uomo più solare, simpatico e protettivo che abbia mai incontrato. Se potessi esprimere un desiderio chiederei di invecchiare con lui“.

Le nozze? Quelle possono aspettare. Sebbene il viaggio in Normandia con il suo compagno avesse suggerito qualcosa di davvero imminente, la coppia non ha proprio intenzione di bruciare le tappe ma di godersi ogni momento insieme. Il malessere passeggero non la distoglie di certo dai suoi obiettivi: Antonella Clerici torna subito in pista.