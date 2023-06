Antonella Clerici “rimpiazzata” da un’altra conduttrice: che succede in Rai

Era già trapelato da alcune indiscrezioni, ma adesso abbiamo la conferma. Antonella Clerici lascia in anticipo la conduzione di È sempre mezzogiorno, come lei stessa ha confermato in apertura di puntata giovedì 1 giugno. L’amato volto Rai ha avuto dei problemi di salute che sperava di risolvere in tempo per concludere la stagione del cooking show come da programma, ma la rete è dovuta correre ai ripari. E un’altra conduttrice sarebbe pronta a “rimpiazzarla”.

“È sempre mezzogiorno”, Antonella Clerici chiude in anticipo

“Ko. Oggi x la prima volta da che ho memoria non sarò con voi. Un febbrone gigantesco da ieri non mi consente di alzarmi dal letto… È sempre mezzogiorno puntata speciale dolci. Spero arrivederci a domani! Wonder woman inizia ad avere cedimenti…”. Queste erano state le parole condivise lo scorso lunedì su Instagram dalla stessa Antonella Clerici che, da sempre instancabile stacanovista, ha dovuto cedere a un piccolo problema di salute che l’ha costretta a lasciare momentaneamente il suo cooking show.

Una défaillance che si sarebbe dovuta risolvere nel giro di poche ore ma che a quanto pare porta con sé degli strascichi che hanno spinto la conduttrice e la rete a prendere una decisione drastica. È sempre mezzogiorno chiude in anticipo rispetto a quanto programmato e l’ultima puntata è prevista per venerdì 9 giugno in attesa di tornare in onda a settembre con la nuova stagione, come riporta Tv Blog.

Antonella Clerici “rimpiazzata” da Eleonora Daniele

Sempre secondo Tv Blog, il direttore Intrattenimento Daytime Angelo Mellone avrebbe trovato una soluzione per occupare la settimana dal 12 al 16 giugno che avrebbe dovuto essere, di fatto, l’ultima per È sempre mezzogiorno. A quanto pare Antonella Clerici sarà “rimpiazzata” dalla collega Eleonora Daniele.

“In base a quanto ci risulta – si legge – sarebbe stato deciso l’allungamento di Storie Italiane di Eleonora Daniele, che in quei giorni farà gli straordinari e andrà in onda fino alle ore 12.30 (di solito chiude alle ore 11.50). A quel punto partirà Camper con Marcello Masi, mentre Camper in viaggio, con Roberta Morise e Tinto, avrà inizio soltanto lunedì 19 giugno”.

Come cambia la programmazione estiva della Rai

Mentre il posto in Rai sembra sempre più un lontano miraggio per molti (come non pensare all’addio di Fabio Fazio), intanto mamma Rai avrebbe già impostato il palinsesto estivo, confermando molti programmi e altrettanti conduttori che hanno fatto compagnia ai telespettatori durante la bella stagione.

Weekly torna dal 24 giugno con Carolina Rey e Fabio Gallo al posto di Unomattina in famiglia, mentre a partire dal 30 giugno vanno in vacanza La vita in diretta di Alberto Matano e Oggi è un altro giorno di Serena Bortone (che a quanto pare non ci sarà nella prossima stagione televisiva) su Rai 1, mentre su Rai 2 si prende una pausa Ore 14 di Milo Infante. Chiusi questi programmi, nel pomeriggio vedremo Estate in diretta dal 3 luglio con la nuova conduttrice Nunzia De Girolamo (vittima di un’aggressione) e Gianluca Semprini.

E la sera? Sappiamo che L’Eredità si conclude il 18 giugno e che, a quanto pare, Flavio Insinna potrebbe non essere confermato alla conduzione per la prossima stagione. Intanto, come di consueto, torna in onda il game show Reazione a Catena con Marco Liorni.