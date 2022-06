Tinto, perché è famoso il conduttore di “Camper”

Tra le novità dell’estate 2022 di mamma Rai c’è Camper, programma nuovo di zecca che propone al pubblico un viaggio nel Bel Paese alla scoperta dei luoghi più belli e particolari della nostra penisola. E alla conduzione troviamo una coppia inedita formata da Roberta Morise, co-conduttrice de I Fatti Vostri fino al 2020 ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi 2022, e da Tinto, pseudonimo di Nicola Prudente. Una lunga carriera tra radio e televisione a cui si aggiunge un tassello di tutto rispetto.

Chi è Nicola Prudente, in arte Tinto

Classe 1976, Nicola Prudente (in arte Tinto) è un conduttore radiofonico e televisivo di origine pugliese. È nato, infatti, a Mesagne, una piccola cittadina in provincia di Brindisi che conserva uno dei centri storici di maggior interesse di tutto il Salento.

La Puglia è una terra ricca di storia e dalla rinomata tradizione enogastronomica e probabilmente è proprio questo ad aver inciso sul futuro lavoro di Tinto che, ad oggi, è un appassionato ed esperto di cucina, vino e tradizioni.

La carriera di Tinto tra radio e tv

Tinto ha iniziato la sua carriera in ambito radiofonico con il programma Decanter in onda su Radio 2, che da ben 15 anni rappresenta un punto di riferimento per tutti gli appassionati di enogastronomia. Al suo fianco nella conduzione c’è Federico Quaranta, con il quale ha presentato anche i due programmi televisivi Linea Verde Orizzonti e Magica Italia. Ma il suo debutto vero e proprio sul piccolo schermo risale al 2005, quando comincia a realizzare dei servizi per Linea Verde su Rai 1.

Dopo qualche anno alla Rai, nel 2012 approda su La7 con i programmi Fuori di Gusto e Mica pizza e fichi, dopodiché torna alla Rai, ma stavolta sul secondo canale. Nel 2014 inizia, così, la conduzione di Un pesce di nome Tinto grazie alla quale ha raccontato i più bei mari e litorali d’Italia.

Tra le apparizioni di Tinto in televisione non possiamo dimenticare La Prova del Cuoco con Antonella Clerici, del cui cast ha fatto parte fino al 2018, e Citofonare Rai 2 con Paola Perego e Simona Ventura. Nel frattempo, tra un impegno e l’altro, Tinto è riuscito anche a pubblicare il suo primo romanzo, Il collo della bottiglia: Storie di Vite.

Camper, il nuovo programma con Tinto e Roberta Morise

Sulla scia delle sue grandi passioni, dal 6 giugno 2022 Tinto è tornato in tv con un programma nuovo di zecca. Si tratta di Camper, in onda dal lunedì al venerdì a partire da mezzogiorno su Rai 1 che conduce insieme all’ex naufraga dell’Isola dei Famosi 2022, Roberta Morise. Una coppia inedita per un contenitore che si propone di portare nelle case dei telespettatori tutte le bellezze e le particolarità del Bel Paese.

Tinto, vita privata del conduttore

Nonostante non ami troppo parlare della sua vita privata, Tinto ha un profilo Instagram seguito da più di 30mila follower in cui racconta le proprie esperienze lavorative, ma anche momenti di svago e gioia insieme alla sua famiglia. Il conduttore è sposato dal 2007 con Barbara Parilli Espinoza e la coppia, sempre innamoratissima ha avuto i due figli Davide ed Eleonora.