Vincent Cassel di nuovo papà a 58 anni: le prime parole sul quarto figlio

Fonte: IPA Narah Baptista e Vincent Cassel

Vincent Cassel è diventato di nuovo papà, come ha annunciato lui stesso con un post su Instagram. Per l’attore francese si tratta del quarto figlio, il primo nato dall’amore con la modella Narah Baptista, con la quale fa coppia fissa ormai da poco più di un anno. Una grande gioia per il neo-papà, che ha già ricevuto tantissimi messaggi di auguri da parte di amici, colleghi e fan.

Le prime parole di Vincent Cassel per il figlio

Non si è sbilanciato più di tanto nel suo post Instagram, come del resto è nel suo stile. Vincent Cassel resta un uomo sempre molto riservato, nonostante sia uno degli attori più famosi e amati della sua generazione, ma ha deciso comunque di condividere la lieta notizia spendendo qualche parola per il figlio.

È un maschietto e si chiama Caetano, come rivela l’immagine condivisa da Cassel che ritrae un bambino di spalle con una canotta con i colori del Brasile. Entrambi omaggi alla nazionalità della mamma, Narah Baptista, modella di origine brasiliana che lo ha reso papà per la quarta volta a 58 anni. L’attore è già padre di Deva e Léonie, nate dal matrimonio con Monica Bellucci, e di Amazonie, nata dalla relazione con Tina Kunakey.

“Indovina chi è nato il 7 gennaio 2025? Già intelligente, pieno di salute, amore e poesia. Il tipo più cool di sempre”, ha scritto a corredo del post. Poche parole ma che esprimono tutta la sua gioia e rivelano, inoltre, che la coppia ha deciso di attendere qualche giorno prima di dare l’annuncio della nascita del piccolo Caetano nato, appunto, lo scorso martedì. Non abbiamo altre informazioni, almeno per il momento, mentre la giovane mamma si gode questo momento in totale privacy.

La storia d’amore tra Vincent Cassel e Narah Baptista

Vincent Cassel e Narah Baptista sono sempre stati molto riservati in merito alla loro storia d’amore, presumibilmente nata alla fine del 2023, ma senza alcun annuncio ufficiale, come spesso usano fare vip e celebrità in generale. Lui non ha bisogno di presentazioni, tra gli attori francesi più celebri nel mondo, con un curriculum ricco di successi e un fascino che lo ha reso uno degli uomini più desiderati. Di lei sappiamo che è una modella nata nel 1996 in Brasile, poi trasferitasi in Australia insieme alla madre e attualmente cittadina australiana appunto.

Fonte: IPA

Quel che ai tempi ha immediatamente colpito di questa relazione è stata la differenza d’età tra i due: attualmente Cassel ha 58 anni, mentre Narah ne ha appena 29. Un problema per gli altri, come sempre. Tra i due la relazione procede a gonfie vele ormai da oltre un anno, poco dopo la fine della precedente storia d’amore tra l’attore e Tina Kunakey, anche lei molto più giovane. Nel settembre 2024 è arrivato l’annuncio della gravidanza e da quel momento la splendida Narah non ha perso occasione per sfoggiare su Instagram il suo bel pancione.

C’è stato un momento, però, in cui si sono mostrati finalmente l’uno al fianco dell’altra in pubblico, dopo l’annuncio della gravidanza: il red carpet della première parigina della serie Saint Ex, di cui lui è protagonista. Entrambi sorridenti e intenti a scambiarsi tenerezze e sguardi complici, non sono riusciti a nascondere il loro profondo amore e la gioia per l’attesa più dolce. Adesso non gli resta che godersi questo momento speciale.