Fonte: IPA Vincent Cassel e Narah Baptista

Non è poi così distante dai 60 anni, Vincent Cassel, ma non perde il suo innato fascino. Deve pensarla alla stessa maniera anche la modella 27enne Narah Baptista, che gli è al fianco e tra non molto darà alla luce quello che sarà il quarto figlio per l’attore francese.

Vincent Cassel, quarto figlio

La notizia ha iniziato a fare il giro dei giornali impegnati sul fronte gossip dopo una particolare foto pubblicata dalla futura mamma. Nello scatto Narah Baptista si accarezza il ventre. A corredo, poi, un post che lascia pochi dubbi: “Mamma ti aspetta”.

Una prima volta per la giovane mentre il suo compagno è decisamente più “rodato”. Giunto alla sua terza relazione importante, infatti, si prepara per il suo quarto figlio, come detto. Divenuto genitore per la prima volta con al fianco Monica Bellucci, che gli ha donato la splendida e talentuosa Deva.

I due hanno poi avuto Léonie e in seguito si sono detti addio. Sappiamo che oggi l’attrice italiana è felice al fianco di Tim Burton, mentre il suo ex ha avuto una storia sentimentale più complessa, dopo il divorzio.

Dalla sua seconda moglie, Tina Kunakey ha infatti avuto Amazonie ma, è evidente, la sua voglia di paternità non si è esaurita. Il pancione di Narah Baptista non lascia minimamente dubbi e, a conti fatti, la sua sembra una gravidanza già in stato avanzato. Non si hanno però notizie in merito alla data presunta del parto.

Vincent Cassel e Narah Baptista

Quando si parla di Vincent Cassel e Narah Baptista, è impossibile non tirare in ballo la differenza d’età. Non è di certo la prima coppia Vip con una distanza anagrafica notevole, e non sarà l’unica. È tutto però sempre molto più strano quando ci sono di mezzo figli di unioni precedenti. Il motivo? Deva Cassel ha appena compiuto 20 anni. Ne ha dunque appena sette in meno della sua matrigna. Una situazione degna di Modern Family.

I due inizialmente avevano vissuto la loro storia con grande riserbo. Una foto aveva poi confermato la relazione. Era stata pubblicata a novembre scorso, in occasione del 57esimo compleanno dell’attore. “Buon compleanno tesoro”, aveva scritto la modella nella didascalia.

Vincent Cassel non sembra apprezzare molto la compagnia di se stesso. Stare da solo non è nelle carte per lui. La scintilla con la splendida modella sarebbe infatti scattata poco dopo la conclusione del matrimonio con l’altra modella Tina Kunakey. I due si erano sposati nel 2018 e si sono poi separati nel 2023.

Una rottura non semplice, evidentemente, considerando tutte le foto di lei cancellate dal profilo di Cassel. Con Baptista c’è stato anche l’esordio sul red carpet, in occasione della premier di Parthenope, ultimo film del regista italiano Paolo Sorrentino. La prima uscita in pubblico, però, era stata in occasione della Parigi Fashion Week. Non si ha idea di quale sia il sesso del nascituro ma, dopo tre figlie da due moglie diverse, Deva, Léonie e Amazonie, la statistica vorrebbe un maschietto. Ma chi può dirlo.