Fonte: IPA Festival del Cinema di Venezia, look della prima serata: Sveva Alviti regina, Clara eterea in rosa

Erano i più attesi di questa ottantunesima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Sono la coppia che non ti aspetti, ma che alla fine convince tutti. Il “brutto” impegnato e la bellissima irraggiungibile. Lo strano del gruppo che conquista la reginetta del ballo. E come sono belli, affiatati, sintonizzati, divertenti e divertiti. Monica Bellucci e Tim Burton hanno conquistato il red carpet del Lido, e anche noi.

Monica Bellucci diva innamorata

“Un incontro di anime a 60 anni” così Monica Bellucci – che di anni però ne ha 59, giusto per esser precisi – ha descritto la relazione con Tim Burton. Una storia d’amore che sembra non aver nulla a che vedere con le precedenti. Niente drammi, gelosie, passioni violente. Accanto al maestro del cinema dark, Monica è raggiante, di quella bellezza che solo la serenità e nessun antirughe è in grado di dare.

“Ho trovato in Tim uno spirito meraviglioso, un’anima spettacolare, qualcuno con cui condividere un mondo da sogno” aveva commentato ad Harper’s Bazaar España quando la loro storia era agli esordi. Dopo un anno d’amore, il pensiero non cambia: “Quello che posso dire è che sono molto felice di aver incontrato l’uomo, prima di tutto. È uno di quegli incontri che capitano raramente nella vita”.

Monica Bellucci è troppo bella e altera per essere considerata simpatica. A noi italiani piace criticarla tanto quanto ci vantiamo di averla come icona. Ma questa che è arrivata oggi al Festival di Venezia 2024 è una Monica inedita, una donna spontanea e coinvolgente, che ha ritrovato finalmente l’amore, con qualcuno in grado di vederla per ciò che è davvero, e di lasciarla splendere senza invidie e possessività. Mentre l’ex marito Vincent Cassel si diverte a passare da una ventenne all’altra senza soluzione di continuità.

Tim Burton è al settimo cielo

E se la diva di Malena è innamorata e sorridente come mai, lo stesso si può dire per Tim Burton. Anche lui si lascia alle spalle una relazione lunga e intensa, il matrimonio e connubio artistico con l’attrice Helena Bonham Carter. E, dopo un lungo periodo di lutto sentimentale, con Monica Bellucci al suo fianco sembra l’uomo più felice del mondo (e chi non lo sarebbe con la Bellucci al proprio fianco). Il regista noto per il suo animo dark e misterioso è arrivato persino a saltellare sul red carpet.

I look dark in coordinato

Fonte: IPA

Insieme emanano un fascino tale che potrebbe mettersi addosso un accappatoio e sarebbero comunque i più glamour del Veneto, ma val comunque la pena soffermarsi sui look – palesemente coordinati – di Monica e Tim. Il regista è il solito, elegante ma non troppo, classico ma con un twist: completo scuro, scarpe sportive, occhiali da sole e capelli matti. Bellucci esordisce invece con un look lontano da ciò cui ci ha abituati. Niente più sensualità da Italia del sud, accanto a Burton si riscopre più signora.

Un lungo, pesante abito nero. Con gonna a sirena (a nascondere tacchi vertiginosi) e spalline a sbuffo, enormi e scenografiche – a richiamare l’estetica di Beetlejuice Beetlejuice, il film presentato a Venezia. Lo scollo è a dir poco generoso e illuminato da un collier da capogiro in diamanti e rubino. Lo sguardo è nascosto da occhiali scuri, ma il sorriso non si può nascondere.