Deva Cassel e il confronto con Monica Bellucci: “Mi paragonano sempre a lei”

Fonte: Getty Images Deva Cassel

Deva Cassel è un nome che sta facendo sempre più rumore nel mondo della moda e del cinema. Figlia di due icone, Monica Bellucci e Vincent Cassel, ha ereditato da loro il fascino, il talento e una presenza scenica magnetica. Ma con il cognome che porta, il paragone con la madre è inevitabile. Lei stessa lo ammette: “Mi paragonano sempre a lei“. E, se da un lato questo la rende orgogliosa, dall’altro l’ha costretta a trovare il proprio spazio in un mondo in cui il confronto è costante.

Il peso di un nome e l’eredità di Monica Bellucci

Essere figlia di Monica Bellucci non è solo un privilegio, ma anche una responsabilità. Sin dagli esordi nel fashion system, il confronto con la madre è stato costante. “Nella vita mi hanno spesso paragonata a mia mamma e credo che sia qualcosa che mi sarà fatto notare per tutta la vita”, ha raccontato Deva. “Troverò sempre qualcuno che mi dirà: ‘Era meglio prima’ oppure: ‘Assomigli moltissimo a lei’”.

E in effetti, il legame tra le due è evidente: stessa chioma fluente, stessi tratti armoniosi e una femminilità che incanta. Ma Deva ha saputo distinguersi, portando avanti una propria visione dell’eleganza e della carriera.

“Il senso di indipendenza che mi hanno trasmesso i miei genitori è un elemento indispensabile per saper stare al mondo”, ha dichiarato. Monica Bellucci e Vincent Cassel le hanno insegnato a credere in sé stessa e a non farsi schiacciare dal peso delle aspettative.

Fonte: IPA

Dalle passerelle al cinema: l’ascesa di Deva Cassel

Deva Cassel ha iniziato la sua carriera come modella, conquistando le copertine dei magazine più prestigiosi e sfilando per brand iconici. Dolce & Gabbana è stato tra i primi a credere in lei, facendone il volto di una campagna beauty quando aveva solo 15 anni. Con il suo sguardo intenso e i tratti perfetti, è diventata rapidamente una delle modelle più richieste, posando per Vogue e calcando le passerelle delle Fashion Week più importanti.

Ma il richiamo del cinema è stato troppo forte per essere ignorato. Dopo il debutto ne La bella estate, Deva ha deciso di proseguire sulla strada della recitazione, scelta che l’ha portata al ruolo di Angelica nella miniserie Netflix Il Gattopardo.

Interpretare un personaggio iconico, reso celebre da Claudia Cardinale nel capolavoro di Luchino Visconti, è stato un banco di prova significativo. “L’idea di riprendere il ruolo di Cardinale mi intimoriva parecchio“, ha confessato. “Ma ho imparato a relativizzare, lo faccio anche nella mia esperienza di modella”.

Fonte: Getty Images

Tra moda e cinema: il nuovo volto del glamour internazionale

Il percorso di Deva Cassel nel mondo della moda non si è fermato con il debutto cinematografico. Di recente, ha brillato sulle passerelle più esclusive, sfoggiando look che esprimono perfettamente il suo stile sofisticato e senza tempo. Tra gli stilisti che l’hanno vestita, spiccano Dior, Chanel e Valentino, ognuno capace di esaltare la sua eleganza naturale.

Al Met Gala, ha fatto parlare di sé con un abito scultura di Schiaparelli, mentre alla Paris Fashion Week ha sfoggiato una creazione di Saint Laurent che giocava con le trasparenze. La sua capacità di fondere elementi classici con dettagli audaci la rende una delle giovani promesse più affascinanti del fashion system.

Il Gattopardo e la storia d’amore con Saul Nanni

Con Il Gattopardo, Deva ha affrontato il suo primo grande ruolo da protagonista. Affiancata da Saul Nanni, che interpreta Tancredi, ha dato vita a una storia d’amore sullo schermo che è diventata realtà anche fuori dal set. “L’amore è arrivato in modo molto spontaneo, tutto è molto naturale tra di noi”, ha rivelato l’attrice.

Nonostante la pressione di interpretare un personaggio così iconico, Deva ha dimostrato di avere la stoffa per brillare di luce propria. E, se il paragone con Monica Bellucci continuerà ad accompagnarla, la sua determinazione e il suo talento dimostrano che Deva Cassel non è solo “la figlia di”, ma una vera e propria star in ascesa.