Deva Cassel e Saul Nanni, la coppia più bella del momento

Deva Cassel e Saul Nanni: giovani, bellissimi, talentuosi e innamorati. Il red carpet de "Il Gattopardo" è tutto per loro

Fonte: Getty Images Saul Nanni e Deva Cassel alla premiere de "Il Gattopardo" a Roma, 4 marzo 2025

Deva Cassel, meravigliosa attrice figlia d’arte, di Monica Bellucci e Vincent Cassel e l’attore italiano Saul Nanni, fidanzati da oltre un anno, hanno monopolizzato il red carpet de Il Gattopardo, film che li vede recitare insieme, accanto a Kim Rossi Stuart e Benedetta Porcaroli.

Giovani, bellissimi e innamorati, Deva e Saul hanno rubato l’attenzione di tutti i fotografi. Deva, modella e attrice classe 2004, è la primogenita di Monica Bellucci e Vincent Cassel, Saul bolognese classe 1999, figlio di due medici e attore dalla carriera in ascesa. Di recente è stato protagonista dell’ultimo film di Gabriele Muccino, Fino alla fine.

La serie, in arrivo il 5 marzo, è ispirata al capolavoro di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Deva è Angelica ruolo che fu di Claudia Cardinale nel celebre film omonimo di Luchino Visconti del 1963. Saul Nanni, già visto come giovane Rocco Siffredi in Supersex, è Tancredi (ruolo che fu di Alain Delon); Benedetta Porcaroli è Concetta, figlia preferita del Gattopardo, Kim Rossi Stuart interpreta il principe.

Fonte: Getty Images

L’amore tra Deva e Saul, è nato proprio sul set. “È successo tutto con grande naturalezza, gli attori si trovano spesso a uscire insieme. Così ci siamo conosciuti, è stata un po’ una favola perché eravamo nei panni di un principe e di una principessa. Spero che la nostra intesa abbia portato un valore aggiunto alla serie. In ogni caso ci siamo goduti appieno il set e la nostra storia d’amore” ha detto Nanni in una intervista al Corriere della Sera.

E alla premiere, i due si sono presentati, affiatati e complici, con un look coordinato tota black. Ovviamente, i flash erano tutti per loro.