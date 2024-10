Fino alla fine: Muccino e il suo “inno alla vita e alla libertà, anche a costo della vita stessa”

Gabriele Muccino con Fino alla fine approda all'heist movie con un film che mescola dramma generazione e thriller e che si basa su un preciso assioma: “La vita è il risultato delle scelte che facciamo”. E la giovane protagonista Sophie, americana in vacanza a Palermo, decide improvvisamente di assumersene tutti i rischi, di vivere per una volta la sua vita da protagonista, trasformando una semplice avventura in una battaglia per la sopravvivenza, il riscatto e l'adrenalina pura