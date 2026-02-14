Anticipazioni Verissimo del 14 febbraio: arrivano Melissa Satta e Saul Nanni

Tra gli ospiti di "Verissimo" del 14 febbraio, ci saranno l'ex velina Melissa Satta, l'attore Saul Nanni e Marina La Rosa

San Valentino all’insegna delle sorprese per i telespettatori di Verissimo: nella puntata del 14 febbraio del talk show condotto da Silvia Toffanin ci sarà spazio per il giovanissimo talento di Saul Nanni e per il racconto dei primi 40 anni di Melissa Satta. Ma non mancheranno le sorprese.

Verissimo, Saul Nanni tra gli ospiti del 14 febbraio

Nella puntata del 14 febbraio, Silvia Toffanin accoglie nel salotto di Verissimo il giovanissimo Saul Nanni, attualmente al cinema accanto a Valeria Golino in La Gioia. Classe 1999, l’interprete bolognese è uno dei volti più richiesti della sua generazione: tra i suoi lavori di maggior successo si ricordano Il fulgore di Dony diretto da Pupi Avati; Sotto il sole di Riccione; Brado di Kim Rossi Stuart e la serie Supersex, dove interpreta Rocco Siffredi da giovane.

Non mancherà qualche accenno alla vita sentimentale di Saul: sul set della serie Il Gattopardo, infatti, l’attore ha conosciuto la fidanzata Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel. La coppia ha ufficializzato la relazione nel 2023 e oggi vive la storia d’amore tra Parigi e Roma.

Verissimo, il racconto dei primi 40 anni di Melissa Satta

Torna a Verissimo nella puntata del 14 febbraio anche Melissa Satta: l’ex velina ha celebrato i suoi primi 40 anni lo scorso 7 febbraio, ed è pronta a tracciare con Silvia Toffanin un bilancio tra carriera e amore. La showgirl è attualmente felice accanto a Carlo Gussalli Beretta, con cui fa coppia da giugno 2024: “Sono molto serena, sto bene, sono molto felice. Ringrazio la persona che mi sta a fianco. È tutto molto bello e mi auguro che sia così per tanto tempo”, aveva dichiarato proprio a Verissimo.

Parlando della loro relazione, aveva aggiunto: “Oggi riesco a essere più riservata, ma allo stesso tempo mi piace anche condividere alcuni momenti. Non mi voglio nascondere, non sto facendo niente di male”. Che sia giunto il momento di fare qualche annuncio importante?

Verissimo, spazio a Marina La Rosa e Luciano Cannito

Indimenticabile protagonista della prima edizione del Grande Fratello, Marina La Rosa racconterà la sua nuova vita a Silvia Toffanin: l’attrice e showgirl siciliana è diventata uno dei volti più amati dei reality show, anche in virtù della partecipazione all’Isola dei Famosi.

C’è attesa anche per Luciano Cannito, ballerino e coreografo di fama internazionale. L’ex professore della scuola di Amici è stato a lungo legato alla collega Rossella Brescia, alla quale ha detto addio dopo 18 anni d’amore. Era stata proprio la ballerina a raccontare l’addio a Silvia Toffanin: “Non tornerei con lui, e non riesco più a fidarmi di nessuno”, aveva confessato. Quale sarà la versione di Luciano?

Verissimo, la storia di Alba e Luca Trapanese

Spazio, infine, per la bella storia di Luca Trapanese. L’uomo è diventato nel 2018 il primo uomo single in Italia ad adottare legalmente una bambina: si tratta di Alba, neonata con la sindrome di Down che era stata rifiutata da 30 famiglie.

La storia di Luca e Alba è diventata prima un libro e poi un film. Nel frattempo, nel 2021, l’impegno civile di Luca Trapanese lo ha portato a diventare assessore alle Politiche Sociali del Comune di Napoli e, da novembre 2025, consigliere della Regione Campania.