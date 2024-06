Un sogno che si avvera, per Simona Ventura, a un passo dalle nozze con Giovanni Terzi. Il suo compagno storico, con il quale ha ritrovato il sorriso dopo un lungo periodo difficile seguito all’aggressione di suo figlio Niccolò Bettarini, le ha fatto la proposta ufficiale durante una delle puntate di Ballando con le stelle al quale hanno partecipando insieme seppur da sfidanti. L’intenzione di diventare marito e moglie era già nell’aria da tempo, ma tra la pandemia e in continui mutamenti ai quali ci sottopone le vita avevano comportato diversi slittamenti dell’evento che ora è ufficiale per il 6 luglio.

La location del matrimonio di Simona Ventura

È un’estate 2024 certamente all’insegna dell’amore, quella che è appena iniziata, che ha già visto celebrarsi i matrimoni di Pippo Inzaghi con Angela Robusti e Diletta Leotta con Loris Karius, solo per citarne due. Il 30 giugno è la volta di Cecilia Rodriguez con Ignazio Moser, mentre il 6 luglio è il turno di Simona Ventura con Giovanni Terzi. La conduttrice ha scelto una location che le sta particolarmente a cuore e dalla quale ha perfino condotto una rubrica molto seguita.

Si tratta del Grand Hotel di Rimini, luogo caro a Federico Fellini e al centro del kolossal Amarcord. Qui, i futuri coniugi organizzano una rassegna letteraria dal titolo La Terrazza della Dolce Vita che – anno dopo anno – è garanzia di sicuro successo. Quale posto migliore, quindi, per celebrare il loro amore?

La festa a Milano

A occuparsi dell’organizzazione dell’evento, attesissimo ormai da mesi, è il noto wedding planner Enzo Miccio. Alle celebrazioni del 6 luglio in quel di Rimini, gli sposi antepongono un grande party a Milano in programma per il 26 giugno, a cui prendono parte tutti gli amici della coppia per un totale di mille invitati. Attenzione, però: il matrimonio di Simona Ventura e Giovanni Terzi sarà tutt’altro che monumentale.

La cerimonia sarà infatti molto intima e riservata ai parenti e agli amici più stretti, anche se tra i sogni della sposa c’è anche quello di incontrare il suo pubblico in Piazza Fellini. Sempre da lei arrivano le prime anticipazioni sull’abito da sposa che non sarà solo uno e nemmeno sobrio, ma particolarmente aderente al suo stile come piace a chi la segue da sempre. Potrebbe però non essere bianco, proprio come aveva dichiarato tempo fa appena dopo la proposta in tv.

La luna di miele

Pare che non esistano matrimoni senza polemiche e nessuno ne è immune. È quello che è accaduto a Simona Ventura e Giovanni Terzi, che hanno diffuso le partecipazioni alle loro nozze con l’indicazione del codice IBAN in calce. Una scelta che non è piaciuta a tutti, soprattutto ai tanti che sostengono che la coppia non abbia bisogno di denaro per il viaggio di nozze. Il tutto è rientrato nel giro di poche ore e si è rapidamente tornati a parlare dell’organizzazione.

La conduttrice è al suo secondo matrimonio, dopo quello con Stefano Bettarini – papà dei suoi figli Giacomo e Niccolò – al quale è rimasta legata dal 1998 al 2008, mentre il futuro sposo è alle sue terze nozze dopo Paola, dalla quale ha avuto Lodovico, e Silvia Fondrieschi, pr manager al Grand Hotel et de Milan e a STRAF hotel&bar con cui ha avuto il figlio Giulio Antonio.