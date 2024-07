Fonte: IPA Federico Chiesa e Lucia Bramani

Federico Chiesa e Lucia Bramani sono ufficialmente marito e moglie. Non una coppia storica, considerando come siano l’uno al fianco dell’altra (e viceversa) da due anni. Sono però certi dei propri sentimenti e hanno deciso di dirsi sì dinanzi all’altare. Cerimonia e festeggiamenti in Toscana, in una giornata privata entro certi limiti. L’amore per l’attaccante della Juve e della Nazionale non sembra infatti avere limiti. Non mancano tifosi all’esterno della chiesa e il calciatore si è fermato per alcuni autografi, seppur in abito da sposo e in procinto di dare il via a uno dei giorni più importanti della sua vita.

La location del matrimonio

Come detto, Federico Chiesa e Lucia Bramani si sono sposati in Toscana. Precisamente hanno scelto il Duomo di San Lorenzo, a Grosseto, per divenire ufficialmente marito e moglie. Considerando la fama dei personaggi in questione, il Comune ha previsto una chiusura temporanea della piazzetta antistante, dalle 14 alle 18, precisamente.

Il matrimonio è stato celebrato alle 16, circa, con i neo sposi che si sono poi diretti presso il Castello Vicarello, a Cigliano. È qui che hanno avuto luogo i veri e propri festeggiamenti. Interessante la scelta di Grosseto, che in qualche modo si lega a una fase molto delicata della vita e carriera del calciatore. Durante il periodo di recupero dall’infortunio al ginocchio, Chiesa ha avuto modo di trascorrere molto tempo con Mario Fei, fisioterapista della Juve. Questi è proprio di Grosseto e ha raccontato agli sposi della bellezza unica della Maremma.

La prima foto

Federico Chiesa e Lucia Bramani hanno preferito anticipare tutti, risultando i primi a pubblicare due foto del loro grande giorno. Hanno di fatto scelto di controllare questo momento, evitando, come nel caso di Diletta Leotta, ad esempio, ma anche di Simona Ventura, che uscissero video amatoriali degli invitati, poi divenuti virali.

Un post semplice ad accompagnare gli scatti: “Marito e moglie”. Li si vede scambiarsi un bacio nel Duomo e poi uscire, accolti dal tradizionale lancio del riso dei tanti invitati. Una splendida coppia, sommersa anche dall’amore social, oltre che da quello di amici e parenti presenti.

Da una foto all’altra, da dicembre a oggi. Pochi mesi fa lo scatto che li ritraeva vicini, con il post: “Ha detto sì”. Ma cosa sappiamo della coppia? I due sono insieme da gennaio 2022. Ecco quando hanno iniziato ufficialmente a frequentarsi. Hanno qualche anno di differenza, appena quattro, essendo lui del 1997 e lei del 2001.

Federico Chiesa, figlio d’arte (suo padre è l’ex calciatore Enrico Chiesa), è un attaccante della Juventus e della Nazionale italiana. Lucia Bramani è invece una modella, laureata in Psicologia. Qualche informazione sulla loro vita privata è giunta attraverso il documentario su di lui, Back On Track. Ecco cosa diceva la splendida sposa allora:

“Di calcio ne capisco meno di zero. Federico mi spiega molte cose. La prima volta che sono stata allo stadio è stata proprio con lui. È un modo particolare e con lui scopro quanto sacrificio richiesta questo sport. Tutto ciò che non si vede. Lui è dentro lo sport ma non è parte dell’ambiente. Il suo bello è che è a sé stante da questo mondo, questo mi ha fatto innamorare”.

Anche l’attaccante ha avuto modo di parlare della sua dolce metà, spiegando come lei sia stata in grado fin da subito di vedere le sue fragilità. Ha vissuto con lui uno dei momenti più bui della sua carriera: “Ha toccato con mano le mie emozioni. Questo ci ha unito”.