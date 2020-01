GF Vip, Salvo Veneziano torna a parlare della squalifica. E critica Signorini

Dopo la squalifica dal Grande Fratello Vip, Salvo Veneziano ha dovuto giustificare le parole violente, che gli sono costate la dura punizione, e si è dovuto scusare pubblicamente con Elisa De Panicis, tutto il pubblico e la sua stessa famiglia, bersagliata, ingiustamente, dalle critiche.

Quelli seguiti alla squalifica, sono stati giorni duri per Salvo Veneziano. A causa delle frasi violente che si è lasciato scappare dentro la casa del Grande Fratello Vip, infatti, ha dovuto affrontare le critiche del pubblico e di chi ha chiesto a gran voce una punizione per lui. Ora che la tempesta sembra essere passata, il concorrente, però, ha finalmente deciso di commentare ciò che è accaduto in questo periodo.

Attraverso i suoi canali social, Salvo ha voluto ringraziare, innanzitutto, coloro che in questi giorni difficili hanno continuato a sostenerlo, nonostante il passo falso compiuto all’interno del reality. Ha, poi, voluto commentare il comportamento dei suoi tre coinquilini: Sergio Volpini, Patrick Ray Pugliese e Pasquale Laricchia. I tre, nell’ascoltare le parole di Veneziano, avevano reagito solo con una risata.

A far arrabbiare l’ex gieffino, poi, è anche il trattamento riservato ad altri concorrenti. Alfonso Signorini, infatti, ha giustificato le parole colorite di Barbara Alberti e Fernanda Lessa classificandole come iperbole. Il presentatore, poi, ha zittito Pupo mentre provava a difendere Salvo. Un atteggiamento, a detta dell’ex gieffino, ingiusto:

Vedere Pupo difendermi è stata una gioia, ma come avete visto tutti, non gli è stato permesso, gli è stato messo un tappo in bocca. Quindi grazie Pupo. Ricordatevi queste parole: iperbole, non è per tutti, è solo per qualcuno, per gli altri è femminicidio. In un contesto bisogna sempre vedere chi sei. Dipende da chi sei.