Perché è famoso Sergio Volpini

Sergio Volpini è uno fra i concorrenti più famosi del Grande Fratello. L’ex surfista infatti è stato fra i protagonisti della prima e indimenticabile edizione del reality a cui parteciparono Cristina Plevani, Rocco Casalino e Pietro Taricone. Erano gli anni Duemila, quando l’allora 25enne varcò la porta rossa del bunker di Cinecittà.

All’epoca i concorrenti non sapevano cosa sarebbe successo e si trattava di un esperimento televisivo. Poi l’enorme successo che travolse i concorrenti e li consegnò alla storia della tv. Sergio venne soprannominato scherzosamente dalla Gialappa’s Band, “L’Ottusangolo” e da allora tutti iniziarono a chiamarlo in quel modo.

La fama travolse i protagonisti del GF che, per un breve periodo, continuarono a partecipare alle trasmissioni tv. Nel 2010 però Volpini, stanco di essere etichettato come L’Ottusangolo, si trasferì all’estero, per poi tornare in Italia dopo dieci anni.

In tutto questo tempo Sergio non è mai cambiato. Ama ancora il surf e, fedele alla sua grande riservatezza, non è chiaro se si sia sposato o se nella sua vita ci siano dei figli. Qualche tempo fa Volpini si era raccontato in occasione dei vent’anni del Grande Fratello in un convegno organizzato dall’Università Cattolica.

“Avevo la presunzione del giovane 25enne – aveva svelato -. Prima di entrare nella Casa avevo studiato a menadito il format olandese, che ancora nessuno conosceva bene: credevo di aver capito come funzionasse il Grande Fratello, invece sapete com’è andata a finire, proprio a me? Tutto quello che pensavo di aver fatto di interessante, non è mai andato in onda”.

Poi la nuova esistenza fuori dal GF e il successo, seguito da molti problemi: “Non ero più Sergio Volpini. Ero diventato l’Ottusangolo o Sergio del Grande Fratello. Da quel momento, per un po’ di anni, ho dovuto cavalcare quei difetti che la Gialappa’s mi aveva trovato. Ho dovuto accettare il fatto di dare al pubblico solo l’Ottusangolo, perché per il resto non c’era interesse. L‘ho anche studiata all’Università questa cosa: si chiama gelotofobia”.

Nonostante ciò Sergio ha accettato di tornare nella casa del Grande Fratello, diventando un concorrente della versione “vip” insieme a Salvo Veneziano, anche lui protagonista della prima edizione, Patrick Ray Pugliese e Pasquale Laricchia.