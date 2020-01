GF Vip, Salvo squalificato: cosa è successo. Lo sfogo della moglie

Sono passati solo pochi giorni dall’inizio del Grande Fratello Vip, ma è già arrivata la prima squalifica. Si tratta di Salvo Veneziano, che in passato aveva partecipato alla prima edizione del Grande Fratello. Cosa ha fatto per guadagnarsi la grave punizione?

Salvo Veneziano si è si da subito dimostrato un concorrente schietto e senza peli sulla lingua. Forse un po’ troppo. Nei giorni passati, infatti, si è lasciato andare a commenti dai toni violenti sulla nuova concorrente Elisa De Panicis e su Paola Di Benedetto. Le sue parole hanno immediatamente fatto il giro del web, scatenando una vera e propria protesta nei suoi confronti, supportata anche dalla conduttrice di Mattino Cinque Federica Panicucci, che ha affermato:

Il Grande Fratello Vip, ovviamente, non poteva ignorare ciò che è accaduto all’interno della casa e ha preso provvedimenti estremi, decidendo di squalificare Salvo. Lo ha fatto recapitando al concorrente un comunicato:

Il gieffino, così, è stato immeditamente allontanato dalla Casa del Grande Fratello Vip. Il televoto, che avrebbe decretato l’eliminato di questa settimana, è stato annullato. Solo poche ore prima della squalifica, Giuseppina, la moglie di Salvo Veneziano, aveva proprio commentato sui suoi profili social le parole del marito, prendendone le difese:

Assistendo alla conversazione tra mio marito e gli altri inquilini pur non condividendone forma e contenuto, le esternazioni colorite di mio marito all’interno della casa del Grande Fratello mi portano a suggerire e stimolare una diversa interpretazione in quanto assicuro che l’uomo con cui vivo da 20 anni, padre dei miei figli, non è assolutamente, affatto, un uomo violento, ma tutt’altro! L’esatto contrario! Se così non fosse non sarei rimasta al suo fianco! Mi spiace che molti abbiano travisato il suo modo estroso di enfatizzare delle dinamiche di gruppo conosciute. È una dinamica di gruppo tipica quella della “competizione seduttiva” come gioco in gruppo; tanto tra il genere maschile quanto tra quello femminile! Chiedo scusa io a nome suo se alcune sue affermazioni hanno leso o urtato la sensibilità di alcune donne.