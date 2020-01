GF Vip: Cristina Plevani attacca Salvo Veneziano: “Non cambierà mai”

editato in: da

Cristina Plevani attacca Salvo Veneziano dopo la prima puntata del Grande Fratello Vip. Il reality condotto da Alfonso Signorini è giunto ormai alla sua quarta edizione e quest’anno è ricco di novità. La prima riguarda il ritorno nella casa di Cinecittà di alcuni ex concorrenti dello show. Fra questi Pasquale Laricchia, Patrick Ray Pugliese, ma soprattutto Sergio Volpini e Salvo Veneziano, che presero parte al primo Grande Fratello con Pietro Taricone.

Prima di varcare la porta rossa, i due concorrenti si sono raccontati di fronte alle telecamere e Salvo ha voluto ricordare il compagno di Kasia Smutniak, scomparso dieci anni fa dopo aver conquistato il cuore di milioni di italiani. Il ritorno sul piccolo schermo del pizzaiolo però non è piaciuto a Cristina che ha commentato con durezza su Twitter.

“Salvo non cambierà mai pensa ai followers di Instagram – ha scritto l’ex vincitrice del Grande Fratello -, a quanto potranno aumentare per poi guadagnare“. L’istruttrice di fitness, che nella casa si innamorò di Pietro Taricone, ha poi commentato gli opinionisti della trasmissione: Wanda Nara e Pupo.

“Gli opinionisti si vede che non hanno mai visto il programma – ha detto -. Non sanno cosa dire, quando intervenire e come intervenire”. A criticare il format anche un’altra concorrente famosa del GF: Roberta Beta: “Dopo aver vomitato per anni sul GF – ha scritto parlando degli ex colleghi – ora sono li tutti in fila per entrare nella CAAAASAAAA! Assurdo! E a noi 9 non ci chiamano mai a fare gli opinionisti… vabbè 8 perché Rocco ormai viaggia su altri pianeti. Mah!”.

La prima puntata del Grande Fratello Vip è stata ricca di emozioni anche grazie a Salvo, che ha dedicato un pensiero a Pietro Taricone. “Voglio dedicare questa edizione a una mamma che 10 anni fa ha perso suo figlio: Pietro Taricone – ha detto, mentre sullo schermo appariva il volto dell’attore -. Penso che il Grande Fratello sia partito proprio da Pietro ed è giusto che questa sera si ricordi”. Parole che hanno commosso anche Signorini: “Grazie Salvo, il pubblico è tutto in piedi”, ha commentato il conduttore.