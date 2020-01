GF Vip, Pasquale Laricchia svela il suo segreto: è papà di una bambina

editato in: da

Pasquale Laricchia svela il suo segreto al Grande Fratello Vip rivelando di avere una figlia. Era il 2003 quando il personal trainer entrò nella casa di Cinecittà in coppia con Victoria Pennington, la sua fidanzata. All’epoca il reality era condotto da Barbara D’Urso e la giovane americana rimase nel bunker più a lungo del compagno, classificandosi seconda, mentre lui venne eliminato.

Poco dopo la fine del Grande Fratello, anche la relazione fra Pasquale e Victoria arrivò al capolinea. La modella tornò negli Stati Uniti e nel 2012 convolò a nozze con Sam Bryan, agente immobiliare con cui divorziò qualche anno dopo a causa di un tradimento. Poi, nel 2015, le nozze con Justin Chittam, celebre bancario.

L’ultima apparizione televisiva di Pasquale risale al 2008, nel reality La Talpa, dove arrivò in finale. Da allora Laricchia non ha più rilasciato interviste e non è chiaro cosa sia accaduto nella sua vita. L’ex gieffino ha sempre difeso la sua privacy e solo grazie alle sue parole scopriamo cosa gli è successo in questi anni. A quanto pare è legato a una compagna, Loredana, e ha avuto una figlia che ha poco più di un anno.

Nella casa del GF Vip, dove si trova rinchiuso insieme ad altri ex concorrenti, come Sergio Volpini e Patrick Ray Pugliese, Pasquale ha spiegato di aver fatto una promessa alla sua compagna: “Ho promesso di non dire e soprattutto di non fare ca***te – ha svelato -. D’altronde sono un padre di famiglia”.

Un atteggiamento diverso da quello di Salvo Veneziano, ex concorrente del primo Grande Fratello, che è stato squalificato dal reality per alcune frasi sessiste pronunciate nei confronti di Elisa De Panicis e Paola Di Benedetto. Le sue parole avevano fatto infuriare il pubblico e sul caso era intervenuta anche Federica Panicucci.

“Essere un concorrente – ha spiegato la produzione del GF Vip in una nota – comporta delle responsabilità importanti sia nei confronti del pubblico, sia nei confronti degli altri inquilini della casa”.