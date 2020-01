Caterina Balivo, Marina La Rosa si confessa a Vieni da Me su Pietro Taricone

editato in: da

Caterina Balivo, Vieni da me 2019-2020: look e curiosità

Puntata speciale di Vieni da Me, Caterina Balivo ospita in studio Marina La Rosa nel giorno del suo 43esimo compleanno. È nata infatti il 21 gennaio 1977.

La bella Caterina accoglie l’ex gieffina sfoggiando un outfit total black con scollatura importante. E spunta tra gli accessori il famoso cerchietto a fascia che suscita sempre discussioni animate tra i fan della presentatrice.

Marina si sottopone alle domande al buio e non si tira indietro nemmeno di fronte ai quesiti più scomodi. Si parla del marito Guido Bellitti, ma anche dell’esperienza al Grande Fratello dove non è possibile non ricordare Pietro Taricone.

La Rosa ricorda il giorno del suo matrimonio, Marina ha sposato Guido nel 2010: “Lui ha pianto tutto il tempo durante il matrimonio dalla commozione, è molto tenero”. Ma c’è qualcosa che non perdonerebbe mai alla sua dolce metà: le bugie. “Capita a tutti di sbagliare, ma voglio saperlo. Tradimento? Non lo so se potrei superarlo. Io sono una che dice mai dire mai, bisogna trovarsi nelle situazioni. Ma a me non va il tradimento dell’anima”.

Marina liquida poi la domanda della Balivo su come suo marito, avvocato che non ama stare al centro dell’attenzione, sopporti il suo successo con uno spiccio “Chiedetelo a lui”.

In questi giorni Cristina Plevani ha parlato molto di Pietro Taricone, scomparso tragicamente nel 2010. Anche Marina La Rosa, che partecipò con loro alla prima edizione del Grande Fratello nel 2000, ha voluto ricordarlo: “Lui era così meraviglioso come persona. Lo so che lo si dice di tutte le persone che non ci sono più ma lui lo era davvero. Era capace di instaurare una relazione intima con chiunque. Dopo il reality, siamo diventati molto amici. Lui mi faceva ridere molto… Era un po’ il fratello maggiore. Lui arrivava al cuore della gente”.

Marina seppe della morte di Taricone in modo traumatico. Ricevette una telefonata da una giornalista che le chiedeva un commento a caldo sulla tragedia, ma lei non ne sapeva niente. Poi l’ex gieffina ha specificato alla Balivo che lei non ha mai avuto rapporti con la compagna di Pietro, Kasia Smutniak e la loro figlia Sophie, che aveva solo 6 anni quando il padre morì.