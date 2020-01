Live, la D’Urso ricorda Taricone: Cristina Plevani abbandona lo studio in lacrime

editato in: da

Nell’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso, Barbara ha voluto ricordare Pietro Taricone, storico concorrente del GF, e Cristina Plevani ha abbandonato lo studio in lacrime, sopraffatta dall’emozione. Dopo l’esclusione di Salvo Veneziano dalla casa del Grande Fratello Vip a causa delle sue parole su Elisa De Panicis, la conduttrice ha ospitato nel suo show alcuni ex gieffini.

Dopo un dibattito piuttosto acceso, fra accuse e polemiche, la D’Urso ha voluto lanciare un servizio particolare. Quest’anno il Grande Fratello festeggia vent’anni dalla sua prima edizione che portò al successo proprio Pietro Taricone. ‘O guerriero entrò nel cuore di moltissime persone che ancora oggi lo ricordano con grande affetto. La sua morte, avvenuta nel 2010 a causa di un incidente con il paracadute, ha causato un grande dolore non solo alla compagnia Kasia Smutniak (da cui aveva avuto la figlia Sophie), ma anche a tanti amici, che erano rimasti conquistati dal suo sorriso e dalla sua forza.

Fra loro Cristina Plevani che nella casa del GF visse un’intensa storia d’amore con Pietro. La relazione finì poco dopo l’uscita dal reality di Canale Cinque, ma la loro amicizia continuò.

“Ne approfitto per fare una cosa molto bella – ha esordito la D’Urso nel corso di Live -. L’ha fatta Salvo entrando al Grande Fratello. Ha voluto dedicare la sua esperienza, che poi purtroppo è andata male, a un nostro amico […] È anche mio amico, è stato opinionista nella mia trasmissione. Vogliamo ricordare anche con Cristina e con tantissimo amore Pietro Taricone”.

Quando sullo schermo sono apparse le immagini dell’attore la telecamera ha inquadrato la Plevani che è apparsa sofferente e molto provata. Poco dopo l’ex gieffina, in lacrime, ha abbandonato lo studio. “Cristina è andata via, ok”, ha commentato la D’Urso che si è accorta subito dell’assenza della personal trainer. “Era giusto ricordarlo nel ventennale del Grande Fratello”, ha poi chiarito la conduttrice, che subito dopo ha cambiato argomento, mentre la Plevani non è più tornata di fronte alle telecamere.