Chi è Elisa De Panicis, l’influencer del GF Vip

Si chiama Elisa De Panicis l’influencer che ha conquistato il Grande Fratello Vip e che è rimasta coinvolta, suo malgrado, nello scandalo che ha travolto Salvo Veneziano. Il gieffino infatti ha utilizzato delle frasi violente per parlare della fashion blogger durante una chiacchierata con Patrick Ray Pugliese, Pasquale Laricchia e Sergio Volpini.

Il suo comportamento ha spinto il Grande Fratello Vip a eliminarlo e nel corso della terza puntata del reality Salvo si è scusato con Signorini, il pubblico, ma soprattutto con Elisa. 27 anni e una carriera in ascesa, la De Panicis è una delle influencer più apprezzate del momento.

La star di Instagram ha iniziato la sua carriera grazie a Uomini e Donne. Nel 2011 infatti è sbarcata nello show di Maria De Filippi per corteggiare il tronista Alessio Lo Passo. In seguito è volata in Spagna per partecipare a Supervivientes, la versione spagnola dell’Isola dei Famosi, e a Mujeres y hombres y viceversa.

Nel 2016 il suo nome è finito sulle pagine dei giornali di gossip per via di un presunto flirt con il calciatore Cristiano Ronaldo che all’epoca giocava nel Real Madrid. I due, grazie ad amici comuni, si sarebbero conosciuti e frequentati, tanto che Elisa era stata fotografata sullo yacht dello sportivo. Negli ultimi anni la De Panicis è diventata una fashion blogger molto apprezzata e ha creato una linea di costumi che promuove spesso su Instagram.

Nel passato sentimentale di Elisa De Panicis c’è una relazione con Andrea Denver, anche lui scelto come concorrente del Grande Fratello Vip. I due si sono scontrati spesso nella casa di Cinecittà, parlando del flirt vissuto in passato di fronte alle telecamere.

“Io ero molto distaccata all’inizio – ha raccontato la modella -. Poi abbiamo iniziato a vederci ripetutamente. Da Miami ogni tanto sono andata a New York, lui ogni tanto veniva a Miami, perché io vivevo là. Poi ci siamo visti a Milano. Una storiella che va avanti per un anno e mezzo”.