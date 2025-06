Sophie, cosa fa oggi la figlia di Kasia Smutniak e Pietro Taricone

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Kasia Smutniak e Sophie Taricone

Sophie, la figlia di Kasia Smutniak e Pietro Taricone, è cresciuta e oggi è una donna bellissima, coraggiosa e di talento. A soli 20 anni la giovane ha inaugurato una mostra d’arte a Parigi, rivelando un’animo artistico delicato e straordinario.

La carriera di Sophie, la figlia di Kasia Smutniak e Pietro Taricone

Appassionata d’arte e ragazza dall’animo dolcissimo, Sophie Taricone ha deciso di intraprendere una carriera differente dai suoi genitori. Ha infatti scelto di diventare un’artista e ha già ottenuto grandi risultati.

A soli 20 anni infatti ha esposto una sua opera, selezionato per la prestigiosa mostra Elysion, realizzata al 43 di Rue Notre Dame de Nazareth di Parigi. Un grandissimo traguardo per la figlia di Kasia Smutniak e Pietro Taricone che ha scelto di celebrare su Instagram.

Sul suo profilo ha infatti pubblicato degli scatti in cui cura l’allestimento della sua opera, fra sorrisi ed emozioni. Grande felicità e orgoglio per mamma Kasia Smutniak che ha commentato il post con degli applausi.

“Sophie somiglia a sé stessa. Sono molto fiera di lei, ha un’identità autonoma che è interessante osservare, mi sembra molto più forte di quanto non fossi io alla sua età. A vent’anni io ero in balia delle onde”, aveva detto di lei qualche tempo fa.

Chi è Sophie Taricone

Era il 2003 quando Kasia Smutniak e Pietro Taricone si incontrarono sul set del film Radio West. Da quel momento sarebbe nata una travolgente storia d’amore, segnata dalla nascita, nel 2004, di Sophie, figlia della coppia.

Una relazione bellissima, terminata bruscamente con la morte dell’attore, nel giugno del 2010, dopo un lancio con il paracadute. Da quel tragico giorno, Kasia ha provato, un tassello dopo l’altro, a ricostruire la sua esistenza insieme alla figlia Sophie.

Ha fondato la Pietro Taricone Onlus, aprendo una scuola in Nepal, nel 2011. In seguito ha ritrovato l’amore grazie a Domenico Procacci, produttore e amico. Nel 2014 Kasia ha dato alla luce il suo secondo figlio, Leone. Cinque anni dopo la Smutniak e Procacci si sono sposati con una cerimonia a sorpresa nel loro amato casale di famiglia.

In tutti questi anni Kasia non ha mai dimenticato Pietro Taricone, ritrovandolo anche nel carattere forte e nella bellezza della figlia Sophie. Da sempre riservata, Sophie è cresciuta lontano dai riflettori, inseguendo le sue passioni con il sostegno della madre, da sempre al suo fianco.

Non ha mai rilasciato interviste, ma ha spesso accompagnato Kasia sul red carpet, impressionando per la somiglianza con papà Pietro. Una figura che, a più di dieci anni dalla sua scomparsa, continua ad essere ancora essenziale nella vita delle persone che ha amato.

“Eravamo piccoli, Pietro ed io – aveva confessato qualche tempo fa Kasia, parlando di Taricone -. Pietro è il padre di Sophie. Eravamo molto felici. Abbiamo fatto un mutuo, siamo andati in campagna abbiamo preso gli animali piantato gli alberi. Eravamo ragazzi, avevamo l’ingenuità di chi pensa di sapere che cos’è la vita. I nostri anni di luce. Poi quando Pietro non c’è stato più l’ho tenuta, la casa. È il passato, le radici, il presente, ora sono in pace, il futuro, gli alberi crescono”.