Kasia Smutniak e Francesco Arca contattati per il GF Gold: l’indiscrezione

Manca ancora un po’ all’inverno, ma la produzione del nuovo Grande Fratello Gold avrebbe già puntato su due nomi d’eccezione. Amedeo Venza ha rivelato che la casa di GF Gold vede “concorrenti tutti super famosi” e che “un nome già contattato sarebbe quello di Francesco Arca” e “voci di corridoio dicono anche Kasia Smutniak”.

Sembra anche che la nuova edizione escluderà influencer e aspiranti star dei social. Al momento si tratta però solo di rumors: come spesso accade, questi primi contatti non significano accettazione definitiva dei vip invitati.

Amedeo Venza, spesso ben informato sui movimenti dietro le quinte dei reality Mediaset, ha fatto due nomi. Il GF Gold sarà composto esclusivamente da personaggi già celebri, con una carriera alle spalle e zero spazio per influencer o emergenti.

I nomi coinvolti nell’indiscrezione sono tutto fuorché banali. Francesco Arca, attore toscano, ex tronista ed ex modello, è già noto al grande pubblico per fiction come Le tre rose di Eva, Sacrificio d’amore e per i suoi ruoli cinematografici.

Kasia Smutniak, attrice e modella di origine polacca con una solida carriera in Italia, ha sempre scelto con cura i suoi progetti, tra cinema d’autore, pellicole mainstream e impegno nel sociale. Il suo nome circolato per il GF Gold sorprende anche per la distanza mantenuta finora dalla tv più popolare. Per Mediaset sarebbe un colpaccio, anche per via del suo legame con Pietro Taricone, volto storico della prima edizione del reality.

I possibili concorrenti del Grande Fratello Gold: tutti i nomi emersi

Accanto a Smutniak e Arca, i rumors parlano anche di altri possibili ingressi. Si vocifera su Paola Barale e Raz Degan, storica coppia molto amata dal pubblico, e su un clamoroso ritorno di Cristina Plevani, prima vincitrice del Grande Fratello nel 2000. Tra i nomi ricorrenti anche Anna Pettinelli, Nunzio Stancampiano, Marina La Rosa e altri volti storici della tv. Nulla di confermato, ma la lista si allunga di giorno in giorno.

Quando inizia il Grande Fratello Gold e chi lo conduce

L’edizione Gold, secondo i piani Mediaset, partirà a gennaio 2026, mentre la versione classica del reality è in calendario dal 15 settembre 2025. La conduzione del GF Gold è stata affidata nuovamente ad Alfonso Signorini, garanzia di continuità per il format celebrity. Invece, la versione NIP (non famosi) sarà nelle mani di Simona Ventura, in un’inedita sfida tra i due volti Rai-Mediaset.

Il GF Gold vuole essere un omaggio ai 25 anni del programma, riportando in casa volti storici, vip con passato reality o carriere televisive consolidate.

Secondo la linea editoriale voluta da Pier Silvio Berlusconi, non ci sarà spazio per influencer, TikToker o giovani emergenti, ma solo per personaggi iconici e già riconoscibili. L’obiettivo è restituire al format una dimensione più alta, meno trash e più celebrativa. Certo, ci sarebbe da chiedersi piuttosto perché viene stigmatizzata la figura dell’influencer come “portatore sano di trash”, quando il trash stesso dipende la maggior parte delle volte dalle persone – anche non famose, vedi Temptation Island – che vengono scelte per partecipare a questi programmi.