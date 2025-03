Volti storici del Grande Fratello pronti a tornare per l'edizione dei 25 anni: Pier Silvio Berlusconi sta valutando il da farsi anche in termini di cambio conduzione

Fonte: IPA Alfonso Signorini

Non ci sarà un periodo di pausa per il Grande Fratello. Mediaset non è entusiasta degli ascolti del reality condotto da Alfonso Signorini, ma non si farà un passo indietro. Il programma infatti tornerà in onda regolarmente con l’edizione 19. Quest’ultima però avrà una differenza sostanziale rispetto al passato.

Grande Fratello Gold

Il Grande Fratello 18 è ormai agli sgoccioli. Pier Silvio Berlusconi ha deciso di cancellare alcune puntate previste, quelle del giovedì sera, lasciando spazio ad altri programmi in palinsesto. Il reality si concluderà in una manciata di appuntamenti, dunque. Un’edizione che ha destato interesse ancora una volta per alcuni atteggiamenti malsani.

La produzione ribadisce di volere cambiare rotta ma certe dinamiche restano immutate. Basti pensare alla lite tra Helena e Jessica, così come ai tanti atteggiamenti discutibili di Lorenzo e Shaila. Ci sarà ancora Alfonso Signorini alla guida? Chi può dirlo. Di certo ci saranno tanti volti ben noti agli affezionati dello show. Un ritorno al passato, stando a quanto annunciato da Davide Maggio, con i protagonisti di edizioni passate.

GF 19, vecchi concorrenti

Nuova edizione e vecchi volti. Sembra questa l’idea di Mediaset per tentare di rilanciare il Grande Fratello. Il reality sembra ormai avere ben poco da offrire, per svariati motivi. Gli inquilini puntano a dinamiche ben chiare, ottenendo visibilità per una potenziale carriera successiva o un rilancio di quella passata.

Tutto ciò porta a una stucchevolezza delle varie puntate, fin troppe. In aggiunta una conduzione che non esalta, anzi. Un cambio di rotta servirebbe, stando alle reazioni sui social. Nel frattempo, però, Pier Silvio Berlusconi avrebbe accordato una sorta di ripescaggio.

L’edizione 19 segnerà un compleanno importante, quello dei 25 anni. Un quarto di secolo di Grande Fratello, da festeggiare con alcuni concorrenti storici, che andrebbero a rappresentare la fetta “Vip” degli inquilini.

Stando a questa descrizione, in attesa di conferme ufficiali, non ci saranno soltanto concorrenti già visti, dunque. Al loro fianco anche una componente di sconosciuti. La speranza è quella di attrarre il pubblico con il meglio (ben poco) delle ultime annate.

Così come accaduto in passato, al termine di questa edizione ripartiranno i casting. Si avrà ancora una volta, dunque, la sensazione netta che il reality non abbia mai davvero chiuso la porta rossa. Tutti sperano che vengano esclusi stavolta i “professionisti” del settore, pronti a rimbalzare da un programma del genere all’altro. Con The Couple al lancio e Ilary Blasi nuovamente al suo posto, il GF ha tanto da dimostrare.

Il futuro di Alfonso Signorini

Voci di corridoio vorrebbero Alfonso Signorini pronto a lasciare il Grande Fratello. Sono stati anni complicati per lui, ritrovatosi a dover gestire le richieste giunte dall’alto sia in termini di ascolti che di decoro.

L’edizione 19 potrebbe vedere un cambio di gestione, con il direttore del settimanale Chi pronto a cedere il posto a Veronica Gentili, stando ai rumor. Il volto de Le Iene sembra sul punto di ricevere maggiori responsabilità da parte dell’azienda, intenzionata a puntare su di lei.

Un nome già indicato per la conduzione de L’Isola dei Famosi, per il momento messa in ghiaccio. È indubbio che Signorini abbia imposto il proprio marchio sul reality. Lo ha modellato e, di fatto, ne è diventato il vero protagonista. Un mattatore in studio, pronto a punzecchiare e sentenziare. Mediaset dovrà decidere con attenzione perché il rischio flop come con Luxuria nel post Blasi è concreto.